Экспедиция на каяках прошла по Северной Двине от Великого Устюга до Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 6 июля. /ТАСС/. Экспедиция из Санкт-Петербурга команды PLAN X Adventure Team на каяках в пятницу пришла в Архангельск, пройдя 700 км по Северной Двине от Великого Устюга до Архангельска, передает корреспондент ТАСС.

"Экспедиция стартовала 17 июня из Великого Устюга - места слияния рек Сухона и Юг, оттуда за 20 дней мы дошли до Архангельска, преодолев 700 км. В экспедиции участвует четыре человека на двух каяках. Была задача протестировать каяки в российских экспедиционных условиях. Каяки - шведский проект, а производство локализовано в Ленинградской области", - рассказал ТАСС участник экспедиции Сергей Северин.

Как пояснили участники экспедиции, весь путь они проделали на веслах, максимальная скорость, которую удалось развить, - 13,2 км в час. Весь груз экспедиция везла на самих каяках - примерно по 40 кг на каждую лодку. Участники попадали в разные погодные условия. "Сначала была жара до 30 градусов, потом было усиление ветра - два дня мы пережидали на берегу, один день были очень сильные грозы, а в конце пути - мелкий дождик, но это было не критично", - сказал Северин.

Как рассказал участник экспедиции Андрей Сергеев, было неожиданно, что на относительно небольшом маршруте встретятся очень разнообразные пейзажи. "Не ожидали увидеть такое разнообразие: начинали с глинистых берегов, потом попадались песчаные пляжи с зарослями ивняка, в некоторых местах похожие на тропический лес, настолько переплетенные, ближе к северу начались скалистые берега с выходами гипса, который мы сначала приняли за снег", - рассказал Сергеев.

Для группы Архангельск уже был конечной точкой путешествия. "В прошлом году мы пришли в Архангельск с моря. Мы шли из Красноярска на восьмиметровом парусном надувном катамаране, в этом году решили прийти с реки", - пояснил Северин.

В Санкт-Петербург каяки увезут на поезде. Сейчас группа путешественников начинает подготовку к следующей экспедиции, которая пройдет на Амазонке. "Видимо, года через два, выбираем транспортное средство", - уточнил Северин.