Власти Тамбовской области намерены решить проблему обманутых дольщиков до конца года

ТАМБОВ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Тамбовской области намерены разобраться с проблемой обманутых дольщиков до конца 2018 года. В регионе осталось шесть проблемных объектов и около 500 человек, которые не заселились вовремя в квартиры по вине застройщиков, сообщила в пятницу ТАСС представитель пресс-службы администрации региона Наталья Спасская.

"Мною поставлена задача решить проблему обманутых дольщиков до конца года. Тамбовская область сегодня - один из тех регионов, где не на словах, а на деле решают очень серьезную социальную проблему обманутых дольщиков. В ближайшее время мы планируем сдать еще один долгострой", - процитировала пресс-служба губернатора региона Александра Никитина.

В администрации региона уточнили, что в Тамбове завершено строительство долгостроя по адресу: переулок Звездный, 13Б, сегодня участники долевого строительства получили ключи от 39 квартир.

"Пятиэтажку в Звездном переулке начали строить еще в 2013 году. Однако в 2016 году застройщик - компания "ЦентрЖилСтрой" - неожиданно остановил работы. Люди забили тревогу. <…> Застройщика неоднократно привлекали к административной ответственности, а позднее возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Строительство удалось возобновить лишь осенью 2017 года", - добавили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что на первый квартал 2018 года в реестрах обманутых дольщиков в России было чуть более 30 тыс. граждан. По данным Генпрокуратуры, это число может достигать 40 тысяч.