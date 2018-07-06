В ЯНАО будут испытывать арктические транспортные инновации

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Российский университет транспорта (РУТ МИИТ) планирует создать в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) испытательный центр арктических транспортных инноваций. Об этом кореспонденту. ТАСС в пятницу сообщил начальник университетского международного научно-образовательного центра "Арктические транспортные системы и технологии" Александр Вылиток.

"РУТ МИИТ совместно с нашими партнерами из компании "Трансмаш" создаст центр разработки транспортных инноваций в Подмосковье, - сказал Вылиток. - Технологии будут испытывать на Ямале. Этот арктический регион идеально подходит для проведения там испытаний новейших разработок".

К проекту создания Центра арктических транспортных инноваций проявляют интерес представители ученого мира из нескольких государств, ранее сообщали в РУТ МИИТ. Речь идет об ученых из Словакии, Швейцарии, Южной Африки и Нидерландов.

Первые испытания ожидаются уже в этом году. "Сейчас мы активно ведем переговоры с ЯНАО, где в 2018-2019 гг планируют начать строительство "Северного широтного хода". Думаю, ученые будут полезны в этом проекте", - пояснил собеседник агентства.

"Северный широтный ход" - проект строительства железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги, даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районов полуострова Ямала. Стоимость проекта превышает 200 млрд рублей. Начало строительства запланировано на 2018 год.