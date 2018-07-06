Третий гемодиализный центр откроют в Астраханской области до конца года

АСТРАХАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Новый гемодиализный центр на 160 мест начали строить в Астрахани на территории Кировской больницы. Инвестиции в проект составят 170 млн рублей, медучреждение будет оснащено самым современным оборудованием, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"Это будет третий центр диализа в регионе. Два других (один в Астрахани, другой - в Ахтубинске) заполнены на 100%", - уточнили в пресс-службе.

По данным региональных властей, за последние три года заболеваемость почечной недостаточностью в Астраханской области увеличилась на 20%. В 2017 году было зарегистрировано 332 случая, в 2015 - 280. Ежегодно регистрируются более 50 новых случаев.

"Открытие гемодиализного центра позволит оптимизировать процессы лечения, внедрить мировые стандарты заместительной почечной терапии, снизить социальную напряженность в части проблемы оказания своевременной помощи больным с хронической почечной недостаточностью. Пациенты будут получать медицинскую помощь бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования", - уточнили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.