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Полпред в УрФО поручил властям Тюмени обратить внимание на дороги, кадры и ТБО

В стране
6 июля, 19:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июля. /ТАСС

Николай Цуканов впервые прибыл в регион в должности полномочного представителя президента

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов попросил тюменские власти уделить внимание ремонту муниципальных и региональных дорог, решить проблему кадрового резерва и строительства мусорных полигонов. Об этом Цуканов сообщил журналистам в пятницу во время своей первой поездки в Тюменскую область в должности полпреда.

"Нужно привести в нормативное состояние муниципальные и региональные дороги, - сказал Цуканов. - Конечно, дороги в вашем регионе значительно лучше, чем в других субъектах федерации. Но все равно нужно довести их до нормативного состояния".

Полпред президента также попросил региональные власти решить вопросы кадрового резерва, чтобы в регионе готовили специалистов по запросу экономики. "Хотелось бы, чтобы в регионе была более глубокая переработка мусора, чтобы экологическая ситуация была в лучше", - добавил Цуканов.

Президент РФ Владимир Путин 26 июня освободил Игоря Холманских от должности полномочного представителя президента в УрФО. Полпредом в округе назначили экс-помощника главы государства Николая Цуканова.

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Цуканов, Николай Николаевич Холманских, Игорь Рюрикович Путин, Владимир Владимирович
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