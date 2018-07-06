Главы администраций Калининградской области отчитались о доходах перед губернатором

КАЛИНИНГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Главы администраций и депутаты муниципалитетов впервые отчитались о доходах и расходах перед губернатором Калининградской области. Уклонившимся грозит лишение депутатского статуса, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"В управлении по профилактике коррупционных и иных правонарушений областного правительства подведены итоги первой декларационной кампании, в ходе которой о доходах, расходах и имуществе отчитались перед главой региона депутаты и главы администраций муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Сведения не представили пять депутатов трех муниципалитетов. Два отказались это сделать, еще три - не отчитались вовремя. Информацию о нарушениях направили в прокуратуру для рассмотрения вопроса о лишении их статуса депутата.

Региональное законодательство обязывает депутатов и глав администраций отчитываться о доходах и расходах за год перед губернатором в срок до 1 и 30 апреля соответственно. В соответствии с антикоррупционным законодательством депутат должен быть освобожден от должности в связи с утратой доверия в случае непредставления им сведений этих данных, уточнили в пресс-службе.