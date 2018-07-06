В Калмыкии в честь дня рождения далай-ламы верующих накормили тортами

ТАСС, 6 июля. Верующие Калмыкии отмечают в пятницу 83-летие духовного лидера буддистов мира далай-ламы XIV Тензина Гьяцо. Утром в центральный хурул (храм), несмотря на пасмурную погоду и небольшой дождь, помолиться о здоровье и долголетии Его Святейшества пришли сотни горожан, вечером в республике прошел концерт, где всех пришедших угостили тортами, сообщили ТАСС в пресс-службе хурула.

"От хурула были заказаны торты общим весом на 150 кг примерно, это 15 больших тортов. Но еще угощения были от буддийских центров. Прежде чем раздавать сладости, монахи освятили их молитвами", - сказали в пресс-службе.

Основные мероприятия прошли утром в центральном хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни", где состоялся древний ритуал Сангсоль - подношение даров через огонь божествам-защитникам. Для этого разожгли костер, в который бросали подношения и специальные травы, благодаря чему всю территорию хурульного комплекса окутал благовонный дым.

Затем монахи внесли в главный молельный зал и установили на специальном троне портрет далай-ламы. После этого верующие вместе с монахами прочли 21 молитву, в первую очередь, о здоровье и долголетии духовного лидера.

"Сегодня у нас великий праздник. Вся жизнь нашего духовного лидера посвящена служению людям. Всегда и при любом случае Его Святейшество говорит: главное, что у нас есть, - это доброта и сострадание друг к другу. <…> Несмотря ни на что, далай-лама сегодня рядом с нами, его дух, его доброе слово и сердце всегда с нами. У него к нашему народу особое отношение, и я верю, что оно сохранится навсегда", - сказал глава Калмыкии Алексей Орлов, который принял участие в праздничных мероприятиях.

После молебна традиционно всех прихожан угостили борцоками (калмыцкие лепешки) и калмыцким чаем. Также в пятницу в конференц-зале хурула был показан новый художественно-документальный фильм Павла Маклая "Шафрановое сердце", который посвящен жизни монаха в буддийском монастыре Дрепунг Гоманг на юге Индии.

О далай-ламе

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревне Такцер на северо-востоке Тибета, в 1959 году переехал в Индию. Буддисты верят, что далай-лама (в переводе "океан - учитель") является воплощением на земле Авалокитешвары (воплощение бесконечного сострадания всех будд, они рождаются, чтобы служить людям).

За годы своей деятельности далай-лама XIV трижды посещал Калмыкию. В рамках последнего визита в 2004 году он освятил место строительства будущего центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни", который возвели за год. За большой вклад в развитие буддизма в регионах России духовного лидера буддистов всего мира наградили высшим знаком отличия республики - орденом Белого Лотоса.