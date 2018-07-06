Двенадцать жильцов треснувшего дома в Петербурге разместят в маневренном фонде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Двенадцать жильцов дома на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге, в котором образовалась трещина на несколько этажей, разместят в маневренном фонде до завершения противоаварийных работ, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя Жилищного комитета Алексей Бородуля. По его словам, речь идет о жителях четырех квартир.

"Двенадцать человек предстоит расселить, то есть предоставить маневренный фонд на период проведения срочных противоаварийных мероприятий. Это четыре квартиры. Над зоной производства работ доступ будет ограничен до понедельника, в отношении остальных жителей примем решение о возвращении", - сказал Бородуля.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Денис Шабуров объяснил, что деформацию на внутренней стене заметили во время проведения плановых работ по замене перекрытий. Трещина пошла от подвального помещения на верхние этажи, после этого решили вывести жильцов для выяснения, безопасно ли в нем находиться. Шабуров заверил, что "никаких нарушений в процессе работ не было".

"Работы проводились по замене перекрытий, но сейчас мы будем проводить усиление конструкций на первом, втором этажах и в подвальном помещении, чтобы обеспечить безопасность проживающих там людей", - отметил он. Для установления причин деформации проведут экспертизу. При этом Шабуров отметил, что "вопрос об аварийности дома не стоит, он пригоден для проживания".

Утром в пятницу спасатели вывели жильцов дома на Зверинской улице Петроградского района Петербурга, для временного размещения эвакуированным жителям предоставили автобус, в котором они провели около 10 часов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС, причиной стала трещина на перегородке между вторым и третьим этажами. Как передал с места проишествия корресондент ТАСС, на фасаде дома существенных повреждений не заметно, местами обвалилась штукатурка, но кирпичная кладка цела. Здание частично затянули сеткой, чтобы обезопасить прохожих от падения штукатурки.

По данным открытых источников, дом № 20 по Зверинской улице Петроградского района построили в 1910 году, но он не является памятником архитектуры. За последние полгода жильцы этого дома неоднократно писали жалобы на неудовлетворительное состояние лифтов, освещение в подъезде, содержание чердаков.