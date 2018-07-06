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Более 600 человек примут участие в спартакиаде работников МФЦ в Дагестане

В стране
6 июля, 21:48 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 6, июля. /ТАСС

Участники соревнований поборются за награды в 13 видах спорта

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МАХАЧКАЛА, 6 июля. /ТАСС/. Спартакиада работников многофункциональных центров (МФЦ) Дагестана пройдет 7 июля в Махачкале. Участие в ней примут более 600 человек со всего региона, сообщили в пресс-службе республиканского МФЦ.

"На стадионе имени Исинбаевой в Махачкале пройдет спартакиада работников МФЦ Дагестана. В спортивно-массовом мероприятии примут участие более 600 человек, представляющих коллективы многофункциональных центров со всей республики", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в финальных соревнованиях примут участие победители зональных этапов спартакиады, проходивших в течение года в четырех территориальных округах республики.

В программу спартакиады включены соревнования по 13 видам спорта, в числе которых командные и личные. Команды и участников, занявших первые три места, наградят кубками, дипломами и ценными призами.

"Мероприятие организуется с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения республики, а также стимулирования развития спорта в коллективах и укрепления здоровья работников МФЦ", - отметили в пресс-службе.

Спартакиаду работников МФЦ Дагестана организовали совместно с министерством спорта и физической культуры республики и комитетом по спорту, туризму и делам молодежи администрации Махачкалы.

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