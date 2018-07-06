Олимпийские чемпионы примут участие в форуме "Россия - спортивная держава" в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Российские олимпийские чемпионы проведут мастер-классы на форуме "Россия - спортивная держава", который пройдет в октябре 2018 года в Ульяновске. Об этом сообщила в пятницу ТАСС директор Государственного музея спорта, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева.

"Планирует приехать чемпион мира по боксу Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог, олимпийский чемпион по гребле Максим Опалев, наш "золотой" тренер по волейболу Владимир Алекно. Мы также рассчитываем на присутствие Сергея Карякина, посмотрим, как у него сложится с рабочим графиком", - сказала собеседница агентства.

Истягина-Елисеева добавила, что в Ульяновске любят и ценят художественную гимнастику, в связи с чем на форум приедут олимпийские чемпионы по художественной гимнастике. Синхронное плавание намерена представить Ольга Брусникина, а фехтование - Софья Великая. "Спортсмены будут участвовать как в качестве спортивных профессионалов, так и в качестве спортсменов-инструкторов на мастер-классах", - сказала собеседница агентства.

Программа форума "Россия - спортивная держава" включает пленарное заседание, дискуссионные сессии, круглые столы и подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. В числе ключевых вопросов - развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", укрепление отношений с международными организациями, разработка проекта стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2024 года.

В рамках форума также пойдет международная выставка "Современный спорт: инновации и перспективы" - крупнейшая площадка для демонстрации достижений участников отрасли. Участниками и гостями форума станут более 3 тыс. человек из регионов России и других стран. В их числе руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения, международных и общероссийских спортивных организаций, научного сообщества и деловых кругов, лидеры мирового спорта.