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Спасатели на Камчатке нашли пенсионера с подростком, которые заблудились в лесу

В стране
7 июля, 5:29 UTC+3

Их жизни ничего не угрожает

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ТАСС, 7 июля. Спасатели на Камчатке нашли пенсионера и подростка, которые собирались совершить сплав по реке в Мильковском районе, но сбились с пути и потерялись в лесу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Как стало известно, 5 июля пенсионер 1943 года рождения и его 14-летний знакомый вышли из охотничьего домика, который расположен в районе 83-го километра трассы Мильково - Ключи с целью совершить сплав по реке Караковой. До автомобиля с лодкой им необходимо было пройти около четырех километров. Третий участник группы (родственник мальчика) ждал их возвращения в охотничьем домике. Когда через несколько часов экстремалы не вернулись в сторожку, мужчина попытался самостоятельно обнаружить их", - говорится в сообщении.

Мужчина дошел до автомобиля и выяснил, что к машине его знакомый и внук так и не пришли. Он попытался самостоятельно искать их, но после безуспешных поисков 6 июля прибыл в село Мильково и обратился за помощью. На поиски пропавших отправились спасатели с беспилотником, сотрудники полиции и кинологи. Ситуация осложнялась тем, что в районе, где пропали люди, отсутствует сотовая связь, а в лесу бродит большое количество медведей.

Прибывшие спасатели обследовали 10 кв. км леса и обнаружили пропавших, в медицинской помощи пенсионер и подросток не нуждались. "Как выяснилось, они сбились с пути, в связи с чем им пришлось переночевать в лесу", - говорится в сообщении.

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