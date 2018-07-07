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Стадо 30 лесных бизонов выпустили на волю в Якутии

В стране
7 июля, 9:54 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 7, июля. /ТАСС

Власти Якутии ожидают в 2018 году ввоза из Канады еще одной партии из 30 бизонов

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© EPA-EFE/PABLO MARTIN

ЯКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Второе стадо из 30 лесных бизонов выпущено в субботу из питомника в естественную среду обитания - на территорию природного парка "Синяя" в Горном районе Якутии, сообщил в соцсети Instagram врио главы региона Айсен Николаев.

Сегодня в парке «Тымпынай» большое радостное событие! На природу выпустили вторую партию бизонов, которые родились и выросли в Якутии. Это стало возможным благодаря международным связям Республики, поддержке общественности и огромной работе наших экологов. Лесные бизоны жили здесь тысячи лет назад и сегодня они вновь возвращаются в родную природу. Это большой вклад в экологию как страны, так и мира. Уверен, что через некоторое время мы с вами будем говорить, что бизоны стали не канадскими, а якутскими! #бизоны #якутия #горныйулус #природныйпарк #экология #природа

Публикация от Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen)

Первых 30 животных выпустили на волю в ноябре прошлого года. Они хорошо адаптировались к новым условиям, пережив зиму без потерь.

"Сегодня в парке "Тымпынай" большое радостное событие - на природу выпустили вторую партию бизонов, которые родились и выросли в Якутии. <…> Лесные бизоны жили здесь тысячи лет назад и сегодня они вновь возвращаются в родную природу. Это большой вклад в экологию как страны, так и мира. Уверен, что через некоторое время мы с вами будем говорить, что бизоны стали не канадскими, а якутскими!", - написал он.

Как сообщили ТАСС в минприроды региона, на свободу выпущены 26 взрослых животных и четыре теленка 2017 года рождения. По данным министерства, общая численность бизонов в Якутии достигла 189 голов. Власти Якутии ожидают в этом году ввоза из Канады еще одной партии из 30 бизонов. Для их адаптации построены два питомника с обширными огороженными территориями.

Первые бизоны были привезены в Якутию в 2006 году из Канады в рамках проекта по расширению ареала распространения животных и увеличения биоразнообразия экосистем Севера.

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