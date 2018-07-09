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Сильные дожди ожидаются в пострадавшем от паводка Забайкалье 11-12 июля

В стране
9 июля, 7:07 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 9, июля. /ТАСС

Шесть населенных пунктов региона оказались подтопленными

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ЧИТА, 9 июля. /ТАСС/. Вторая "волна" осадков в Забайкальском крае, где ранее от дождевого паводка пострадали шесть населенных пунктов, может произойти 11-12 июля. Об этом в понедельник сообщили представители Читинского гидрометцентра на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

"Прогноз у нас неутешительный. 9 и 10 июля у нас передышка от осадков, выпадет максимум до 15 миллиметров. <...> Но на территории Монголии формируется глубокий циклон, который зайдет на территорию региона. С 11 и 12 июля будут местами сильные дожди, 11 июля дожди ожидаются преимущественно в западных, центральных и южных районах края, 12 июля - в западных, восточных и юго-восточных районах", - сказали синоптики.

С 13 июля в Забайкалье, по данным Читинского гидрометцентра, ожидается уменьшение интенсивности и площади осадков. "14-15 июля на западной территории края ожидается прекращение осадков, по остальной территории - небольшие, кратковременные дожди и грозы", - добавили синоптики.

На совещании отметили, что в понедельник ожидается дальнейший подъем уровня воды в реках Нерча, Чита и Каренга, новые подтопления возможны в городах Чита и Нерчинск, а также на территории Тунгокоченского района на севере Забайкалья. Во всех пострадавших районах, а также в районах, которые попали в зону риска, работают спасатели.

Реки в Забайкалье вышли из берегов после продолжительных и обильных осадков, которые усилились с 6 июля. В результате подтопило шесть населенных пунктов в трех районах края, под водой оказались 157 домов, в которых проживали 483 человека. От разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков с населением более 1,4 тыс. человек. В понедельник губернатор Наталья Жданова объявила о введении на всей территории региона режима чрезвычайной ситуации.

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