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На Чукотке увеличат мощности перевалочных баз, готовясь к закрытию АЭС

В стране
9 июля, 8:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В компании "Чукотснаб" заверили, что сумеют полностью закрыть потребность в дизельном топливе в Билибинском районе

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Крупнейший поставщик топлива на западную Чукотку - государственное предприятие "Чукотснаб" - в ближайшие два года увеличит мощности своих перевалочных баз в регионе, чтобы обеспечить потребности Чаун-Билибинской промышленной зоны, где через несколько лет выведут из эксплуатации Билибинскую АЭС, сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник директор компании Александр Алимов.

"Через два-три года планируется закрытие Билибинской АЭС, в плане стоит и строительство энергоцентра в Билибино. При закрытии станции у атомщиков возникают дополнительные потребности в топливе, - рассказал Алимов. - В двухлетней перспективе потребность в дизельном топлива в Билибинском районе существенно возрастет, и мы готовы полностью ее закрыть".

Дополнительное топливо потребуется и при начале разработки Баимской рудной зоны, где находятся несколько золотых и медных месторождений. Компания "Чукотснаб" готовит документацию для расширения мощностей своей основной базы и перевалочных баз на западе Чукотки в Певеке.

Почти все энергетические проекты, которые планируются к реализации на западе Чукотки, будут направлены на замещение Билибинской атомной электростанции, которую окончательно выведут из строя в 2021 году и заменят плавучей атомной теплоэлектростанцией в Певеке. Один из них - строительство линии электропередачи Билибино - Певек. Она обеспечит выдачу мощности плавучей станции, заменит устаревшие ЛЭП и повысит надежность работы энергосистемы. Строительство энергоцентра в Билибино необходимо для теплоснабжения населения, социальных и производственных объектов, а также резервного энергоснабжения после вывода из эксплуатации мощностей Билибинской АЭС.

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