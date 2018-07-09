Первое в этом летнем сезоне круизное судно зашло в Анадырь

ТАСС, 9 июля. Первое в этом году круизное судно "Профессор Хромов" прибыло в Анадырь из Владивостока. В понедельник оно выйдет в сторону Залива Креста, сообщила корреспонденту ТАСС консультант управления спорта и туризма Чукотского автономного округа Ольга Фомина.

"На борту судна в Анадырь прибыли 50 туристов, часть которых отправятся домой, а еще часть уже купила билеты на следующую часть тура", - рассказала Фомина. Путешественнике побывают в Анадыре, затем дойдут до Залива Креста, Эгвекинота, Конергино, бухты Преображения, Аракамчечена, мыса Дежнева, островов Врангеля и Колючин, села Новое Чаплино. Там туристы сойдут на берег и смогут наблюдать за фестивалем морских охотников "Берингия". Затем судно вернется в Анадырь.

На всех точках маршрута туристы смогут наблюдать красивую арктическую природу. Около мыса Дежнева обитают моржи, а на острове Врангеля живут белые медведи. Также на пути туристов встретятся немало птичьих базаров. Кроме Анадыря и Нового Чаплино других высадок на берег в туре не предусмотрено.

Чаще всего путевки на эти туры покупают иностранные туристы из Франции, Новой Зеландии и Германии.

"Профессор Хромов" был построен в Финляндии по заказу СССР в 1984 году. Его длина составляет 124 метра, ширина - 16 метров, скорость - 15,5 узлов. Судно вмещает 50 пассажиров и 22 члена экипажа.