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Раздельный сбор отходов начали внедрять в Астраханской области

В стране
9 июля, 11:30 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 9, июля. /ТАСС

Власти рассчитывают, что такая система позволит не повышать плату за вывоз ТКО для жителей, так как часть отходов будет переработана и вовлечена во вторичный оборот

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АСТРАХАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Работа по внедрению раздельного сбора отходов началась на территории Астраханской области: появились первые контейнеры для сбора пластика и макулатуры. Процесс сортировки даст возможность не повышать тариф на вывоз мусора в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе филиала "Экоцентра" (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)).

"На улицах города постепенно контейнерные площадки оборудуются сетками для сбора пластиковой тары, сейчас выставлено более 130 сеток. Также приобретено 100 евроконтейнеров для сбора пластиковых бутылок и макулатуры. Они будут установлены в центральной части Астрахани. До конца 2018 года планируется довести количество установленных контейнеров до 300 штук", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, ведется работа по установке специальной тары для сбора макулатуры с астраханскими бюджетными учреждениями, государственными структурами. Приобретено более 2 тыс. контейнеров под макулатуру, установлено - 157 штук. Полностью внедрить проект по раздельному сбору мусора в регионе компания рассчитывает к 2020 году. Такая система позволит не повышать плату за вывоз ТКО для жителей, так как часть отходов будет переработана и вовлечена во вторичный оборот.

В пресс-службе отметили, что мусоросортировочный комплекс в Наримановском районе прошел первый этап модернизации. Произведена замена и ремонт оборудования, комплекс дооснастили установкой для дробления крупногабаритных отходов, линиями сортировки, прессом для ТКО. С 1 января 2019 года основной объем, образованных в области отходов, будет проходить через этот комплекс.

Проект реконструкции еще одного объекта - мусорного полигона в Наримановском районе - проходит государственную экологическую экспертизу. Компания планирует приступить к реконструкции в сентябре.

Компании "Экоцентр" был присвоен статус регионального оператора в сфере обращения с ТКО в Астраханской области в феврале 2017 года. Отходы вывозят 153 единицы коммунальной техники, создано 11 обособленных подразделений. Отходы размещаются на семи площадках временного накопления и на двух лицензированных полигонах. Объемы вывезенных за год отходов (с июля 2017 по июнь 2018 года) составил более 3 млн куб. м.

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