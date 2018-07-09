"Умные" счетчики установят в 600 госучреждениях Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Онлайн-система контроля приборов учета коммунальных услуг заработает в 600 государственных учреждениях Новгородской области в 2018 году. Это позволит контролировать исправность узлов учета и сэкономить порядка 30-50 млн рублей в год, сообщил в понедельник ТАСС заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области Николай Курмышев.

"Мы берем около 600 государственных учреждений, в их числе школы, больницы, где уже установлены приборы учета. Сейчас их нужно привести в рабочее состояние и установить на них модем, который будет по беспроводным каналам связи передавать данные со счетчиков в специальную систему, облако", - сказал Курмышев, уточнив, что программа должна начать работать к началу отопительного сезона.

Он добавил, что доступ к данным получат сами госучреждения, где установлены счетчики, обслуживающие и ресурсоснабжающие организации и органы власти, которые смогут контролировать расход средств и работу приборов учета. По словам замглавы администрации, в функции системы также входит формирование счетов на оплату и оповещение о сбоях в работе счетчиков.

Курмышев отметил, что в 2017 году пилотный проект был опробован на 200 учреждениях образования области, поэтому сейчас он расширяется. "Пилотный проект показал, что более 25% узлов учета не работают или работают со сбоями. И из-за этих проблем бюджет вносит оплату на 15% средств больше, чем при эффективном использовании", - подчеркнул замглавы администрации.

По его словам, масштабирование проекта на 600 учреждений поможет сэкономить порядка 30-50 млн рублей ежегодно. Аналогичная система в качестве пилотного проекта будет опробоваться в многоквартирных домах.

Новгородская область является пилотным регионом для внедрения проектов Национальной технологической инициативы. В 2017 году в области начали реализацию 12 проектов НТИ, еще 19 в сфере здравоохранения, туризма и ЖКХ запускаются в 2018 году.