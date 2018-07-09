Режим карантина из-за бешенства животных ввели в 7 районах Белгородской области

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Карантин, введенный в населенных пунктах семи районов Белгородской области из-за зарегистрированных случаев бешенства, продлится до середины, а в некоторых селах - до конца августа. Об этом сообщается в постановлении, подписанном губернатором региона Евгением Савченко.

"В связи с выявлением случаев заболевания бешенством животных на территории Белгородской области... постановляю установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории неблагополучных по бешенству пунктов", - говорится в документе за подписью главы региона.

Согласно постановлению в перечень населенных пунктов, неблагополучных по бешенству, вошли улицы, расположенные в 11 селах на территориях 7 районов области. Карантин до 31 июля ввели также в ТОС "Заря" Валуйского района. В среднем карантин продлится до середины августа, в отдельных селах - до 26-28 августа.

Ранее сообщалось, за полгода в Белгородской области специалисты зафиксировали 99 случаев заболевания бешенством животных, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Большинство заболевших животных - собаки и кошки.