Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Режим карантина из-за бешенства животных ввели в 7 районах Белгородской области

В стране
9 июля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Ограничительные мероприятия продлятся в среднем до середины августа, в отдельных населенных пунктах - до 26-28 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Карантин, введенный в населенных пунктах семи районов Белгородской области из-за зарегистрированных случаев бешенства, продлится до середины, а в некоторых селах - до конца августа. Об этом сообщается в постановлении, подписанном губернатором региона Евгением Савченко.

"В связи с выявлением случаев заболевания бешенством животных на территории Белгородской области... постановляю установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории неблагополучных по бешенству пунктов", - говорится в документе за подписью главы региона.

Согласно постановлению в перечень населенных пунктов, неблагополучных по бешенству, вошли улицы, расположенные в 11 селах на территориях 7 районов области. Карантин до 31 июля ввели также в ТОС "Заря" Валуйского района. В среднем карантин продлится до середины августа, в отдельных селах - до 26-28 августа.

Ранее сообщалось, за полгода в Белгородской области специалисты зафиксировали 99 случаев заболевания бешенством животных, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Большинство заболевших животных - собаки и кошки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Белгородская область
Страны
Россия
Персоны
Савченко, Евгений Степанович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: восьмого мальчика вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Как пытаются спасти школьников из затопленной пещеры в Таиланде
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
5
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
6
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
7
Песков: ситуация с отравлениями в Британии представляет опасность для всех европейцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!