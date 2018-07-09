Власти Архангельской области потратят на оснащение детских поликлиник 459 млн рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Архангельской области в рамках исполнения поручений президента Российской Федерации по десятилетию детства направит на оснащение детских поликлиник новым оборудованием 459 млн рублей в течении трех лет. Как сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона, более 359 млн рублей будет выделено из федерального бюджета.

"459 миллионов рублей направят на оснащение детских поликлиник Поморья в течение трех лет", - говорится в сообщении.

Первые 120 млн рублей из федерального бюджета область получит уже в этом году. Планируется, что на выделенные деньги новое оборудование получат детские поликлиники и отделения в Архангельске, Северодвинске, Котласе.

По данным пресс-службы, медицинские учреждения получат современные ультразвуковые аппараты, в том числе портативные, электрокардиографы, цифровые рентгенаппараты, многофункциональные отоларингологические комплексы, риноларингоскопы, дефибрилляторы, фиброскопы, тренажеры для механотерапии, позволяющие восстановить двигательную активность.