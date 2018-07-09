В Ингушетии начнут строительство двух заводов на базе агрокомплекса "Сад-Гигант"

МАГАС, 9 июля. /ТАСС/. Строительство завода по производству соков и завода по производству детского питания планируют начать в Сунженском районе Ингушетии в 2018 году. Капсулы строительства будут заложены на территории агрокомплекса "Сад-Гигант Ингушетия" в рамках проведения Всероссийского совещания по садоводству осенью этого года, сообщил ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров по итогам рабочей встречи с Владимиром Путиным.

"Строительство на территории самого крупного в Европе комплекса "Сад-Гигант Ингушетия" ряда предприятий, таких, как завод по производству соков, завода по производству детского питания и пектина, мы планируем начать в этом году, в конце сентября-начале октября", - сказал глава региона.

По словам Евкурова, осенью в Ингушетии пройдет Всероссийское совещание по садоводству, во время которого и будут заложены капсулы на начало строительства этих объектов.

"Сад-Гигант Ингушетия" создан по интенсивной итальянской технологии, которая предусматривает получение урожая в первый же год посадки. Располагается агрокомплекс в Сунженском районе Ингушетии. Всего под садами интенсивного типа в регионе находится более 1,1 тыс. га земли.