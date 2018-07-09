Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ингушетии начнут строительство двух заводов на базе агрокомплекса "Сад-Гигант"

В стране
9 июля, 17:32 UTC+3 МАГАС МАГАС 9, июля. /ТАСС

Об этом глава региона Юнус-Бек Евкуров рассказал по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Елена Афонина/ТАСС

МАГАС, 9 июля. /ТАСС/. Строительство завода по производству соков и завода по производству детского питания планируют начать в Сунженском районе Ингушетии в 2018 году. Капсулы строительства будут заложены на территории агрокомплекса "Сад-Гигант Ингушетия" в рамках проведения Всероссийского совещания по садоводству осенью этого года, сообщил ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров по итогам рабочей встречи с Владимиром Путиным.

Смотрите также

В Ингушетии в 2019 году начнется строительство стадиона на 15 тыс. мест

Индия организует в Ингушетии сборку оборудования для офтальмологии

Путин поручил Мутко проработать вопрос строительства стадиона в Ингушетии

"Строительство на территории самого крупного в Европе комплекса "Сад-Гигант Ингушетия" ряда предприятий, таких, как завод по производству соков, завода по производству детского питания и пектина, мы планируем начать в этом году, в конце сентября-начале октября", - сказал глава региона.

По словам Евкурова, осенью в Ингушетии пройдет Всероссийское совещание по садоводству, во время которого и будут заложены капсулы на начало строительства этих объектов.

"Сад-Гигант Ингушетия" создан по интенсивной итальянской технологии, которая предусматривает получение урожая в первый же год посадки. Располагается агрокомплекс в Сунженском районе Ингушетии. Всего под садами интенсивного типа в регионе находится более 1,1 тыс. га земли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
2
Хорватский футболист Вида извинился за высказывания после игры с россиянами
3
СМИ: в Таиланде приостановили операцию по эвакуации школьников из пещеры
4
Как пытаются спасти школьников из затопленной пещеры в Таиланде
5
Биография экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Прилепин объявил об уходе с поста замкомандира батальона ДНР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!