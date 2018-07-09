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Технологиями телемедицины воспользуются 1,5 тыс. жителей Новгородской области в 2018 году

В стране
9 июля, 17:38 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 9, июля. /ТАСС

Проект направлен в первую очередь на людей, перенесших сердечно-сосудистые заболевания, которые требуют постоянного медицинского наблюдения

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Число новгородцев, которые в 2018 году смогут воспользоваться услугами телемедицины, возрастет до полутора тысяч. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями получат возможность дистанционно сообщать врачу о своем состоянии и получать консультации, сообщил в понедельник ТАСС заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области Николай Курмышев.

"Проект начался в 2017 году с 500 человек, сейчас цифра порядка тысячи, к концу года число удаленно наблюдаемых пациентов достигнет полутора тысяч. В проекте участвует Новгородский район и Великий Новгород - Центральная городская клиническая больница, как некий диагностический центр", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что в этом году технологии телемедицины также будут использоваться в больницах Боровичей, Старой Руссы и в областном сосудистом центре.

По словам Курмышева, фокус в проекте сосредоточен на пациентах, которые перенесли сердечно-сосудистые заболевания - именно этот недуг остается главной причиной смертности в регионе и в целом по стране. Кардиопациенты требуют постоянного медицинского наблюдения.

"Телемедицина позволяет человеку сообщать все объективные данные о своем здоровье, не выходя из дома - это те же показатели, что и измеряет врач: давление и пульс. То есть в тонометр (прибор для измерения артериального давления - прим. ТАСС) встроен модем, который передает данные систему городского центра, где ведется наблюдения", - пояснил он. В случае, когда показатели выходят за пределы нормы, система подает сигнал и врач связывается с пациентом.

В этом году пациенты также получат доступ к мобильному приложению Qapsula, которое будет уведомлять пользователя о приеме лекарств или необходимости с онлайн-связи с врачом. "Такая система сокращает очереди в больницах и повышает регулярность проведения анализов. Человек может в течение дня все делать по схеме и сообщать о своем состоянии врачу. Повышается доступность услуги - если, к примеру, пациент не может поехать в больницу из-за простуды - он все равно будет на связи с медиками", - рассказал Курмышев.

Новгородская область является пилотным регионом для внедрения проектов Национальной технологической инициативы. В 2017 году в области начали реализацию 12 проектов НТИ, еще 19 в сфере здравоохранения, туризма и ЖКХ запускаются в 2018 году.

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