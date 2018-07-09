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Более 8 тыс. человек посетили нижегородский фестиваль регат "Русская Тоскания" в дни ЧМ

В стране
9 июля, 18:02 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 9, июля. /ТАСС

Главным событием праздника стали гонки на рафтах - каждый олицетворял страну-участницу чемпионата мира по футболу, чьи игры прошли на стадионе "Нижний Новгород"

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© Михаил Солунин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Парад лодок, олицетворяющих страны-участницы чемпионата мира по футболу в России, состоялся в рамках фестиваля "Русская Тоскания" в Нижегородской области. Мероприятие, проходившее 6-8 июля, посетили более 8 тыс. человек, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"В 50 километрах от Нижнего Новгорода - на берегу озера Тосканка в городе Ворсма - уже четвертый раз прошел фестиваль "Русская Тоскания". Главными событиями праздника стали парад стилизованных лодок и чемпионат на рафтах - каждый олицетворял страну-участницу чемпионата мира по футболу, чьи игры прошли на стадионе "Нижний Новгород". В соревнованиях выиграл рафт "Аргентина", - говорится в сообщении.

Фестиваль также запомнится посетителям рыцарскими боями, участники которых были облачены в стальные доспехи, воссозданные по средневековым образцам. На площадке работали гончарная, ткацкая и кузнечная мастерские, фотозоны и творческие мастер-классы.

Для гостей были организованы водные прогулки, исторические реконструкции, а завершится фестиваль красочным салютом над озером, добавили в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Нижнем Новгороде прошли четыре матча группового этапа чемпионата, встреча 1/8 финала и игра четвертьфинала.

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