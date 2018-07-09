Пост МЧС появился в горах над Тырныаузом для предупреждения о возможном селевом потоке

НАЛЬЧИК, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС России в круглосуточном режиме будут дежурить в верховьях реки Герхожан-Суу в зоне селевого каньона для предупреждения населения о возможном селевом потоке, который может сойти на город Тырныауз Эльбрусского района Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в понедельник в пресс-службе управления МЧС по региону.

Осенью прошлого года на Тырныауз дважды сходили мощные селевые потоки, которые, спускаясь по руслу реки Герхожан-Суу, перекрывали реку Баксан посередине города, что вызвало подтопление в верхней части города.

"В верховьях реки Герхожан-Суу, в зоне селевого каньона Кая-Арты-Суу, на высоте 2,1 тыс. метров над уровнем моря организовано дежурство спасателей МЧС России. Наблюдательный пост создан для оценки изменений в русловой зоне и состоянием склонов селевого бассейна в верховьях реки Герхожан-Суу, в зоне активной подпитки селевого материала", - говорится в сообщении.

Круглосуточно дежурят трое спасателей управления МЧС России по КБР и специалист администрации Эльбрусского муниципального района. "Дежурство отдельного поста организовано в режиме суточного дежурства, вахтовым способом со сменой через каждые пять суток. Спасатели обеспечены необходимым оборудованием, средствами связи и снаряжением", - отметили в ведомстве.

В результате обильных осадков и подъема уровня реки Баксан 5 июля в Эльбрусском районе КБР произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау возле города Тырныауз на участке с 63-го по 104-й км. По данным правительства республики, были частично разрушены или подтоплены 12 участков дороги, в том числе четыре моста; от стихии пострадали также опоры линий электропередачи и газопровод. В результате подтопления было прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района, в которых проживают около 1,5 тыс. человек. В республике введен режим ЧС из-за опасности разлива рек в нескольких районов.