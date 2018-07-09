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Власти Москвы подарили Махачкале 15 троллейбусов

В стране
9 июля, 19:44 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 9, июля. /ТАСС

Главный инженер Махачкалинского троллейбусного управления Фузула Фузулаев отметил, что транспорт можно эксплуатировать еще как минимум пять лет

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МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы подарило администрации Махачкалы 15 троллейбусов, первые три из которых уже прибыли в Дагестан. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе мэрии Махачкалы.

"Махачкала получила в подарок от правительства Москвы 15 троллейбусов. Первые три из них уже в Махачкале. Прибытие остальных двенадцати ожидается в течение этого месяца", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, ранее специалисты Махачкалинского троллейбусного управления выезжали в Москву, чтобы выбрать эти троллейбусы. "Все они прошли капитальный ремонт и уже скоро выедут на линии", - добавили в мэрии.

Как отметили в пресс-службе, договоренность о таком подарке была достигнута в рамках предварительных соглашений во время рабочей встречи в феврале прошлого года. А в июле 2017 года на Московском урбанистическом форуме между правительством Москвы и администрацией Махачкалы был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в области развития транспортной инфраструктуры.

Главный инженер Махачкалинского троллейбусного управления Фузула Фузулаев отметил, что полученные троллейбусы можно эксплуатировать еще как минимум пять лет. "Будет проведена дополнительная ревизия перед выпуском на линии. В свою очередь в МУП "Махачкалинское троллейбусное управление" будут работать над повышением качества обслуживания пассажиров", - цитирует Фузулаева пресс-службе мэрии Махачкалы.

Как сообщалось ранее, троллейбусный парк Махачкалы составляет 45 троллейбусов, из которых 25-30 выходят на пять имеющихся на территории города маршрутов. В феврале 2017 года состоялся торжественный запуск новой троллейбусной линии от центральной площади Махачкалы до завода "Дагдизель" в Каспийске.

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