Новый комплекс Суворовского военного училища откроют во Владикавказе в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июля. /ТАСС/. Новый комплекс Северо-Кавказского Суворовского военного училища планируют открыть во Владикавказе в 2020 году. Об этом стало известно во время осмотра строительной площадки будущего комплекса главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым, прибывшим во Владикавказ заместителем министра обороны России Русланом Цаликовым, а также руководителем учебного заведения Русланом Тавитовым.

"Необходимость строительства обусловлена тем, что Министерство обороны России предъявляет повышенные требования к материально-технической базе, а ныне существующие корпуса в промышленной части Владикавказа не отвечают принципам и замыслу подготовки будущих офицеров. Строительство начнется в следующем году, а кадеты переедут в новый комплекс уже первого сентября 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

После завершения строительства общая площадь корпусов позволит разместить 560 курсантов. На территории училища будет построен крытый спортивный комплекс с бассейном, ледовым катком и легкоатлетическим залом. Проектированием нового комплекса будут заниматься лучшие архитекторы из Санкт-Петербурга.

"Новое здание позволит в два раза увеличить количество курсантов. В учебных корпусах также будут оборудованы специализированные аудитории для проведения занятий по различным дисциплинам, лаборатории, лингафонные кабинеты, классы самоподготовки", - цитирует пресс-служба Цаликова.

Северо-Кавказское Суворовское военное училище было воссоздано в 2014 году на базе кадетской школы-интерната "Владикавказский кадетский корпус" по инициативе министра обороны РФ и правительства Северной Осетии. Решением правительства РФ о передаче кадетской школы-интерната в ведение Минобороны и возвращения статуса суворовского военного училища была восстановлена историческая справедливость в отношении учебного заведения, история которого начинается с 1943 года.