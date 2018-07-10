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Эскимосы Чукотки представят шесть докладов на 13-й Генассамблее Инуитского совета

В стране
10 июля, 8:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Основной акцент в своих выступлениях члены российской делегации сделают на жизнь эскимосских семей

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ТАСС, 10 июля.. Делегация Чукотского автономного округа представит шесть докладов на 13-й Генеральной ассамблее Инуитского приполярного совета, которая пройдет с 16 по 19 июля в Барроу (США). По сравнению с прошлыми выступлениями, количество докладов представителей региона выросло в два раза, сообщила корреспонденту ТАСС во вторник руководитель Инуитского приполярного совета Чукотка Татьяна Ачиргина.

"Мы подготовили шесть докладов об уровне жизни эскимосов на Чукотке, рассказывающие об их экономическом и общественном положении, а также о состоянии экономики и экологии в регионе. По сравнению с прошлыми выступлениями, количество наших докладов выросло в два раза. Помимо официальных выступлений в рамках работы ассамблеи предусмотрены культурные мероприятия, в которых мы покажем наши традиционные песни и танцы, представим документальные фильмы о жизни чукотских эскимосов", - сказала собеседница агентства.

Чукотские делегаты выступят с докладами, посвященными жизни молодежи в Арктике, оценке уровня экологии в регионе с учетом прихода плавучей атомной теплоэлектростанции в Певек, морзверобойному промыслу, развитию промышленности в Арктике и экономике инуитской семьи. Именно на жизнь эскимосских семей члены делегации сделают главный акцент в своих выступлениях, поскольку от того, как живут люди в селах, во многом зависит состояние этноса. География делегатов с Чукотки представлена семью населенными пунктами региона - Анадырем, Лаврентия, Провидения, Сирениками, Новым Чаплино, Уэленом и Лорино.

По итогам ассамблеи ее участники примут декларацию, по которой совет будет работать следующие четыре года. Кроме того, они сформируют и новый состав исполнительного комитета, куда войдут по два члена делегаций от Чукотки, Аляски, Гренландии и Канады - территорий, где проживают эскимосы.

Ассамблея Инуитского приполярного совета проходит раз в четыре года. Основной задачей Совета является укрепление связей между инуитами разных стран, а также сохранение традиционного уклада жизни, национальной культуры и языка.

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