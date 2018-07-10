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В Якутию из-за сложной ситуации с пожарами вылетели спасатели из Амурска и Читы

В стране
10 июля, 8:48 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 10, июля. /ТАСС

В республике огнем охвачены около 15 тыс. га леса

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ЯКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели из Амурска и Читы направились в Якутию для борьбы с лесными пожарами. Об этом в среду сообщили в департаменте по лесным отношениям региона.

"9 июля в рамках межрегионального маневрирования прибыла оперативная группа Амурского авиаотделения в количестве 46 человек, которые переброшены на Намский и Горные пожары. Завтра ожидается прибытие 25 авиапожарных из Читинской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории Якутии потушены четыре лесных пожара на общей площади свыше 5,8 тыс. га. Однако общая площадь возгорания все еще держится на уровне 15 тыс. га.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Якутии за выходные увеличилась с 11 тыс. до 15 тыс. га. Центральные районы республики и Якутск в понедельник окутало дымом. Врио главы республики Айсен Николаев 6 июля подписал указ "О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Якутии".

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Персоны
Николаев, Айсен Сергеевич
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