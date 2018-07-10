Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Современный стадион на 15 тыс. зрителей построят в Приморье для местной футбольной команды

В стране
10 июля, 9:42 UTC+3

Кроме того, у клуба "Луч" появится и новая тренировочная база

Поделиться
Материал из 1 страницы
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко

© Антон Балашов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Современный стадион на 15 тыс. зрителей планируется построить в Приморском крае. Об этом сообщил врио главы региона Андрей Тарасенко на встрече с футболистами местной команды "Луч", проинформировали во вторник ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

"Уже есть проект стадиона на 15 тыс. мест, сейчас идет привязка к земле", - сказал он, отметив, что новый спортивный объект разместится в краевой столице в районе нефтепровода. Кроме того, появится у клуба "Луч" и новая тренировочная база, для чего из местного бюджета планируется выделить свыше 100 млн рублей.

В этой связи, Тарасенко заметил, что на фоне успешного выступления сборной России на домашнем Чемпионате мира по футболу, перед приморским клубом встает задача демонстрировать хорошую игру и показывать высокие результаты. "Ваша задача - занять первое место в чемпионате [России], выйти в высшую лигу, играть в сборной России", - подчеркнул врио главы региона.

В свою очередь, главный тренер команды Рустем Хузин проинформировал, что "Луч" уже готов к участию в новом сезоне. "На данный момент состав укомплектован на 90%, ведутся переговоры с двумя потенциальными игроками", - сказал он.

В пресс-службе администрации Приморского края ТАСС пояснили, что первый матч нового сезона команда проведет 17 июля во Владивостоке против "Химок". На игру она выйдет под историческим названием "Луч" (ранее - "Луч-Энергия"). Именно с этим предложением выступил ранее врио губернатора Тарасенко.

"Считаю, что нужно вернуться к историческому названию "Луч", с которым связаны яркие победы в различных чемпионатах", - сказал он. При голосовании в социальных сетях многие приморцы поддержали такую инициативу.
 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тарасенко, Андрей Владимирович
Темы
Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Россельхознадзор опроверг информацию о запрете выращивать овощи и фрукты на даче
3
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
4
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
Минэкономразвития предлагает штрафовать на 2 тыс. рублей за езду без техосмотра
7
СК просит арестовать на два месяца руководителя тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!