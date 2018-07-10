Современный стадион на 15 тыс. зрителей построят в Приморье для местной футбольной команды

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Современный стадион на 15 тыс. зрителей планируется построить в Приморском крае. Об этом сообщил врио главы региона Андрей Тарасенко на встрече с футболистами местной команды "Луч", проинформировали во вторник ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

"Уже есть проект стадиона на 15 тыс. мест, сейчас идет привязка к земле", - сказал он, отметив, что новый спортивный объект разместится в краевой столице в районе нефтепровода. Кроме того, появится у клуба "Луч" и новая тренировочная база, для чего из местного бюджета планируется выделить свыше 100 млн рублей.

В этой связи, Тарасенко заметил, что на фоне успешного выступления сборной России на домашнем Чемпионате мира по футболу, перед приморским клубом встает задача демонстрировать хорошую игру и показывать высокие результаты. "Ваша задача - занять первое место в чемпионате [России], выйти в высшую лигу, играть в сборной России", - подчеркнул врио главы региона.

В свою очередь, главный тренер команды Рустем Хузин проинформировал, что "Луч" уже готов к участию в новом сезоне. "На данный момент состав укомплектован на 90%, ведутся переговоры с двумя потенциальными игроками", - сказал он.

В пресс-службе администрации Приморского края ТАСС пояснили, что первый матч нового сезона команда проведет 17 июля во Владивостоке против "Химок". На игру она выйдет под историческим названием "Луч" (ранее - "Луч-Энергия"). Именно с этим предложением выступил ранее врио губернатора Тарасенко.

"Считаю, что нужно вернуться к историческому названию "Луч", с которым связаны яркие победы в различных чемпионатах", - сказал он. При голосовании в социальных сетях многие приморцы поддержали такую инициативу.

