МЧС направит в пострадавшее от паводка Забайкалье спасателей из регионов Сибири

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. МЧС направит 70 спасателей из Иркутской области и Красноярского края в Забайкалье, где дождевые паводки подтопили десяток населенных пунктов, включая Читу. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра министерства.

"МЧС России продолжает наращивать группировку сил в Забайкальском крае, где из-за сложной паводковой обстановки действует режим чрезвычайной ситуации. 70 спасателей с плавсредствами и необходимым оборудованием 10 июля будут передислоцированы ведомственными самолетами из разных регионов Сибири. Спасатели Сибирского и Байкальского поисково-спасательных отрядов (Красноярский край и Иркутская область) в течение дня прибудут в Читу", - говорится в сообщении.

Накануне в Забайкалье направили более 100 спасателей из Красноярского края и Новосибирской области. Новая группировка, как отметили в пресс-службе, должна незамедлительно приступить к оказанию помощи местным жителям. Из Красноярска также направлен второй вертолет Ми-8 МЧС для оперативного перемещения спасателей в зоне подтопления, эвакуации людей и мониторинга обстановки.

"На случай ухудшения обстановки в готовности к незамедлительному реагированию находятся резервные силы аэромобильных группировок Сибирской пожарно-спасательной академии (Железногорск, Красноярский край), Уральского института государственной противопожарной службы (Екатеринбург) и Дальневосточного поисково-спасательного отряда (Хабаровск) общей численностью около 300 человек", - добавили в пресс-службе.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно. 8 июля реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. В ночь на вторник река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре. По данным властей, эвакуированы около 1 тыс. человек.

На всей территории Забайкалья действует режим чрезвычайной ситуации. Синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на регион может обрушиться вторая волна осадков.