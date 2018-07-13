Крымские караимы возвращают свои храмы и язык

Крымские караимы — один из самых малочисленных народов на планете. В мире их насчитывается около 2000 человек. Из них, по данным официальной переписи 2014 года, на Крымском полуострове живут 535 человек. На исторической родине в Крыму они пытаются сохранить свою национальную и религиозную самобытность. Они восстанавливают свои культовые сооружения — кенасы, следят за сохранностью родового города Джуфт-Кале в предгорьях Бахчисарая, а также за священной рощей дубов, высаженных на кладбище в его окрестностях.

Особенная вера

Караимы — коренной народ Крыма, сформировавшийся, предположительно, из древних тюркских племен, населявших Крымский полуостров. Они исповедуют собственную религию, которая называется караимизм. В его основе — Ветхий Завет и учение Моисея.

Развернуть Газзан Симферопольской кенасы Александр Бабаджан © Серегй Мальгавко/ТАСС Газзан Симферопольской кенасы Александр Бабаджан © Серегй Мальгавко/ТАСС

"Мы опираемся на учение Моисея, его десять заповедей, псалмы Давида и Ветхий Завет и считаем, что, когда пришел Моисей, Бог ему дал достаточно для того, чтобы исповедовать Закон Господа, и ни в каких дополнениях он более не нуждается. Это — наша основа", — рассказывает газзан Симферопольской кенасы Александр Бабаджан.

Ни Талмуд, ни Новый Завет, ни Коран не считаются для караимов главными. "Мы их используем только для общего изучения", — говорит Бабаджан. При этом караимы признают Христа и Мухаммеда пророками.

Газзан — это в общепринятом понимании не священник, а "человек при храме", который читает Ветхий Завет и организует деятельность общины, из состава которой он и избирается. К примеру, Бабаджан окончил математический факультет Симферопольского университета, работает сейчас в Республиканском центре занятости Крыма программистом. Служения в кенасе начал около 20 лет назад.

"Газзан — это в большей степени, наверное, призвание. Центров подготовки в Крыму уже нет. Я обучался немного в Литве, в Тракае. Приходится очень много восстанавливать по крупицам. Потому что в советские времена произошел разрыв в эстафете передачи от одних священнослужителей к другим. Практически все было утрачено, в том числе и основы нашей религии", — отмечает он.

Восстановить храм

Центральная кенаса в Симферополе — главный храм крымских караимов. Она была построена в центре города в конце XIX века на пожертвования богатых караимских купцов.

После утверждения советской власти храм был закрыт. В 1936 году здесь расположилась редакция Крымского радиокомитета. Только в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, помещение вернулось в собственность караимской общины. По Федеральной целевой программе по социально-экономическому развитию Крыма были выделены средства на восстановление Симферопольской кенасы. Сейчас пройдено два этапа работ на внешних позициях: храм заново облицован, установлены окна, двери. Третий этап, который должен начаться в ближайшие месяцы, предполагает восстановление внутреннего убранства.

Развернуть Кенаса караимов в Симферополе © Сергей Мальгавко/ТАСС Кенаса караимов в Симферополе © Сергей Мальгавко/ТАСС

"Фактически войдем мы в этот храм и начнем пользоваться им только в следующем году, когда будет сделан алтарь и внутренняя отделка и здание будет подготовлено к эксплуатации", — говорит Бабаджан. Пока служения проходят в небольшом, около 10 квадратных метров, помещении, куда каждую субботу собираются прихожане.

До революции 1917 года в Крыму было 11 кенас, а в 1959 году была закрыта последняя в Евпатории. Сейчас на полуострове действуют пять караимских храмов: два в Евпатории, частично два в родовом городе крымских караимов Джуфт-Кале и один в Симферополе.

Дубы, которых не коснется топор

Древнее кладбище караимов — Балта-Тиймэз, что означает "Топор не коснется", — находится в нескольких сотнях метров от стены крепости Джуфт-Кале с воротами, обитыми железом. Им больше 600 лет. Эта крепость на высокогорном плато была возведена, по различным оценкам, в начале V–VI века нашей эры. Она считалась неприступной.

"Дорога к кладбищу называется дорогой к упокоению. Кладбище было вынесено за городскую черту в давние времена, при основании города", — рассказывает член правления караимской общины Крыма, краевед Татьяна Полканова. По ее словам, здесь к настоящему времени исследовано 17 тысяч надгробий. Первое из захоронений относится примерно к VI веку нашей эры, последнее — к 1954 году.

Развернуть Пещерный город на территории Джуфт-Кале © Сергей Мальгавко/ТАСС Пещерный город на территории Джуфт-Кале © Сергей Мальгавко/ТАСС

Именно здесь находилась роща священных дубов. "Эти поверья идут от язычества. Караимы в древности считали дуб священным деревом. Его корни в земле — это предки, крона уходит ввысь — к солнцу", — отмечает она.

Сейчас сохранилось всего 12 дубов, за которыми тщательно ухаживают представители общины. Рубить священные деревья, по поверьям караимов, было сродни тому, что рубить свои родовые корни.

Надгробия весьма характерны. Они вытесаны из камня, в форме конского седла. Мужчины-караимы были воинами, которые несли службу по охране своих жилищ, принимали участие во многих походах. Поросшие мхом за многие столетия, надгробия напоминают ныне живущим об их предках. На одной из плит выбито, что она установлена в "назидание потомству в честь доблестного сына караимского народа, командира 7-й роты Квантунского флотского экипажа поручика Тапсашара". Он геройски погиб в бою 16 октября 1904 года под Порт-Артуром. По словам Полкановой, Тапсашар проявил настоящую смелость в том бою, когда попал в окружение и лично зарубил саблей 18 солдат неприятеля.

Развернуть Первое из захоронений на караимском кладбище относится примерно к VI веку нашей эры © Сергей Мальгавко/ТАСС Первое из захоронений на караимском кладбище относится примерно к VI веку нашей эры © Сергей Мальгавко/ТАСС

На кладбище также установлена памятная плита о духовном лидере караимов — гахане Хаджи Серайе Хане Шапшале (1873–1961), который внес вклад в создание словаря и собрание коллекции древностей из произведений быта своего народа.

"Он похоронен в Вильнюсе, но даже если караим умер за пределами Крыма, все равно на нашем древнем кладбище ему устанавливается памятная плита, такие традиции соблюдаются многие сотни лет", — отмечает Полканова.

Возродить язык

В караимском языке три диалекта: тракайский, галицко-луцкий и крымский. Все они внесены в атлас исчезающих языков ЮНЕСКО, поясняет председатель национально-культурной автономии крымских караимов, кандидат филологических наук Наталья Кропотова.

"Говорящих, к примеру, на крымском диалекте нет. То есть сохранились отрывочные знания языка, но он, по сути, уже исчез, потому что в быту его никто не использует. Проблема в том, что не было школ, учебников", — рассказывает она.

Сейчас только старшее поколение, старейшины, которым уже далеко за 70 лет, могут вспомнить два-три десятка слов на родном языке, тексты песен, стихи. Но полноценно в повседневной жизни он не используется.

Развернуть Вид на древнюю крепость Джуфт-Кале © Сергей Мальгавко/ТАСС Вид на древнюю крепость Джуфт-Кале © Сергей Мальгавко/ТАСС

В то же время организуются курсы по изучению караимского языка, есть идея выпустить также обучающие DVD-диски.

Наталья Яблоновская, доктор филологических наук, профессор Крымского федерального университета, говорит, что в последний раз литература на караимском языке в Крыму издавалась только в 1920-е годы. Сейчас, по ее мнению, необходимо организовывать изучение караимского языка на базе крымско-татарского, который является ему близкородственным.

"Есть отличия между языками, которые с точки зрения филологии не являются масштабными. Необходимо организовывать отделения в научно-исследовательских центрах, вузах, где изучается крымско-татарский язык, чтобы крымские караимы знали, что им там будет обеспечена именно караимская специализация. Я думаю, что это было бы разумно. Есть что возрождать и есть возможности для возрождения", — говорит она.

Сергей Павлив