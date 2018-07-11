Крошка Ши, пожилая Золушка и другие воображаемые друзья художницы из Перми

В Пенсионерии Леся и ее муж похожи на Черную Вдову и Халка: он вспыльчивый, а она — спокойная © Леся Гусева

"Меня бросил молодой человек. Для девочки лет 25 это трагедия вселенского масштаба, — рассказывает Леся Гусева. — Что девочки обычно делают в такой момент? Ноют, плачут, постят себе картинки грустные на стенку с музычкой и так далее". У Леси давно было прозвище — Белка. И она искала картинку с грустной белочкой — как воплощение себя. Но грустной нигде не было, и пришлось нарисовать самой. Так родилась Крошка Ши.

Развернуть Крошка Ши — это сама Леся, ее альтер эго © Леся Гусева Крошка Ши — это сама Леся, ее альтер эго © Леся Гусева

Сейчас у Крошки более 106 тысяч подписчиков на странице во "ВКонтакте" и почти 12 тысяч — в Instagram. А началось все с того, что Леся просто выкладывала рисунки у себя "на стенке". Потом друзья сказали — пора делать группу. Репостили, приводили новых подписчиков. "Я думала, если там 100 человек наберется, я буду прямо счастлива, — говорит Леся. — Когда набралась тысяча, мы с подружками это шампанским отмечали! А 20 тысяч — это уже население моего родного города. Я до сих пор не могу осознать, что это со мной происходит".

Леся Гусева живет в Перми. Она художник и дизайнер, хотя когда-то училась на менеджера и даже успела поработать по профессии. Сейчас она рисует портреты на заказ. Крошку Ши тоже удалось монетизировать: она "живет" на кружках, футболках и календарях. Хотя изначально Леся об этом даже не думала — белка появилась от души и для души. Но постепенно Крошка становилась популярнее, а поклонники — требовательнее. "Сначала меня перло, хотелось рисовать, рисовать, рисовать, — говорит художница. — Но наступает момент, когда люди уже ждут новую картинку. Проходит неделя, вторая, они в личку пишут… А когда появляется слово "надо", муза уходит. Сидишь и смотришь в монитор".

Развернуть Во вселенной Крошки Ши мужа Леси воплощает Медведь. В реальности он и правда подсказывает ей идеи © Леся Гусева Во вселенной Крошки Ши мужа Леси воплощает Медведь. В реальности он и правда подсказывает ей идеи © Леся Гусева

Новая идея родилась случайно. Леся участвовала в конкурсе, где было задание — нарисовать старую кошку. "Мужу пришло в голову нарисовать Женщину-кошку на пенсии. Казалось бы — бред. Но почему нет? — рассказывает Леся. — Нарисовала, и людям это понравилось. Я решила попробовать еще". Художница стала "состаривать" других сказочных героев. Но ей говорили: разве Супермен или Суперженщина могут постареть? В итоге Леся придумала свою вселенную — Пенсионерию. Каждый, кто в ней оказывается, стареет — и никакая суперсила не поможет.

Развернуть Женщина-кошка стала первой "жительницей" Пенсионерии. А затем появились и другие — например, Супермен и Покахонтас © Леся Гусева Женщина-кошка стала первой "жительницей" Пенсионерии. А затем появились и другие — например, Супермен и Покахонтас © Леся Гусева

Если Крошка Ши — это рисунки с надписями, то картинки из Пенсионерии — это, по сути, маленькие сказки. Вот, например, Золушка и принц — старик и старуха у покосившейся избушки. Причем усы и глаза принца отчетливо напоминают Леонида Якубовича. "Мне все сказали, что это Якубович! — смеется Леся. — Я ответила — ну пусть будет так, значит, повезло ему на старости лет с Золушкой жить".

Развернуть Состарившиеся Золушка и принц © Леся Гусева Состарившиеся Золушка и принц © Леся Гусева

Почему Золушка и принц живут не по-королевски? Началось все с детали: чтобы героиню узнали, надо было "отобрать" у нее одну туфельку. А вместо туфелек Леся нарисовала калоши. А раз нет калоши, пусть будут "бабушкины чулки" с дыркой на пальце. "А почему у нее порванный чулок? Потому что принц оказался не принцем, спился!" — смеется Леся. Сказка получилась грустная. "Это просто один из вариантов развития событий, — говорит Леся. — Зато картинка выглядит интереснее, чем если б они 50-летние сидели на троне".

Крошка Ши — это история жизни самой Леси: она сама — Крошка, среди героев есть Медведь — это ее муж. Друзья тоже под кого-то "замаскированы". Пенсионерия — совсем другая история, но и в ней без "альтер эго" не обошлось. "Там мы больше всего похожи на Черную Вдову и Халка, — говорит Леся. — Муж вспыльчивый, может позеленеть и взорваться, а я "черная вдова", я его успокаиваю. И я, как и она, рыжая".

Развернуть Леся рисует от души, но что-то злободневное в ее работах иногда все-таки появляется © Леся Гусева Леся рисует от души, но что-то злободневное в ее работах иногда все-таки появляется © Леся Гусева

Говорят, стихи больших поэтов часто оказываются пророческими. С рисунками Леси тоже такое случается. Год назад она мечтала о французском бульдоге и рисовала себя с такой собакой. Муж был категорически против собак вообще. Потом "сторговались" до корги, и то попозже — когда свой дом достроят. "И вдруг он мне с утра говорит: ладно, поехали покупать собаку. Поехали и купили французского бульдога — и именно той расцветки, которая была на моих рисунках", — говорит Леся. Так что скоро у Крошки Ши, возможно, тоже появится новый друг.

Бэлла Волкова, Константин Крашенинников