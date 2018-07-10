Более 80 детей эвакуируют из краевого дома ребенка в Чите из-за паводка

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Свыше 80 детей эвакуируют из краевого специализированного дома ребенка № 1, который оказался в зоне паводка в Чите. Решение об эвакуации приняли во вторник на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

"Из дома ребенка на улице Малая в Чите будут эвакуированы 83 ребенка. Для них подготовлены места в краевой детской клинической больнице, автомобили необходимые для транспортировки есть", - сказал на заседании министр здравоохранения края Сергей Давыдов.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно. 8 июля реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах.

В ночь на вторник река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре. По данным властей, эвакуированы около 1 тыс. человек.

На всей территории Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации. Синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на регион может обрушиться вторая волна осадков.