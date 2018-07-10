Арктический плавучий университет сможет работать на востоке Арктической зоны

АРХАНГЕЛЬСК, 10 июля. /ТАСС/. Арктический плавучий университет (АПУ) сможет расширить географические рамки проекта на восточную часть Арктической зоны РФ. Об этом ТАСС сообщил и. о. начальника Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов.

Арктический плавучий университет - это совместный проект Северного Арктического федерального университета и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ходе рейсов исследуются арктические территории по разным направлениям. В экспедициях на судне "Профессор Молчанов" участвуют ведущие ученые страны, а студенты различных вузов учатся работать в арктических полевых условиях.

"С точки зрения подготовки специалистов к будущей работе в Арктической зоне России и на трассе Северного морского пути этот проект необходимо не просто дальше продолжать, но и расширять временные и географические рамки, т.е. делать дольше, для большего числа студентов, и не ограничиваться только акваториями Белого, Баренцева и Карского морей, как сейчас", - сказал Ершов.

"[Нужно] идти дальше на восток: в августе, сентябре, когда уже позволяет ледовая обстановка, чтобы студенты могли познакомиться с принципами организации работы там, с климатическими условиями… посмотреть на портовую инфраструктуру, существующую и создающуюся на побережье по трассе Севморпути", - отметил он.

Десятый рейс АПУ пройдет с 10 июля до 2 августа. Запланированы работы в Белом, Баренцевом и Карском морях, основная часть исследований будет проводиться на северо- восточном побережье архипелага Новая Земля.