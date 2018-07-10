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Власти Северной Осетии выделят 2,5 млн рублей на развитие овцеводства и козоводства

В стране
10 июля, 13:16 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 10, июля. /ТАСС

Субсидии смогут получить сельхозтоваропроизводители за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

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ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Субсидии в размере 2,5 млн рублей выделят в этом году в Северной Осетии на поддержку развития овцеводства и козоводства. Об этом во вторник на заседании правительства сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Марзоев.

"В этом году планируется из республиканского бюджета выделить 2,5 млн рублей на поддержку развития овцеводства и козоводства. Субсидии смогут получить сельхозтоваропроизводители за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство", - сказал Марзоев.

Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил правительству республики разработать программу развития горных территорий, включая развитие овцеводства. По его словам, в республике неэффективно используются горные и высокогорные пастбища и сенокосы, кормовой потенциал которых позволит получать дешевую конкурентоспособную животноводческую продукцию.

Для стимулирования производства в горной местности ранее снизили ставки арендной платы за 1 гектар горных пастбищ - до 40 рублей. Кроме того, в республике проводится работа по обеспечению дорогами и энергоносителями горных территорий.

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