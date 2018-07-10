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Орнитологи и ловчие птицы будут бороться с чайками в Петербурге

В стране
10 июля, 15:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, июля. /ТАСС

Птицы мешают рекультивации мусорного полигона "Новоселки"

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© REUTERS/Kai Pfaffenbach

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) привлек орнитологов с прирученными хищными птицами для борьбы с большим количеством чаек на пункте перегруза мусора в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, стаи чаек в поисках пищи прилетели на пункт после закрытия полигона "Новоселки".

"Проблема возникла после закрытия полигона "Новоселки". Чайки в поисках корма переместились в Приморский район, где расположен пункт перегруза отходов. <...> Департаментом [Росприроднадзора] СЗФО совместно с собственниками свалки было принято решение использовать ловчих птиц для отпугивания чаек", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что метод борьбы с чайками заключается в том, что орнитологи по несколько раз в день посещают площадку с отходами. При этом они не выпускают хищников, а просто находятся вместе с ними вблизи скопления чаек. "По утверждениям орнитологов, за несколько месяцев у чаек должен выработаться рефлекс, что на свалке небезопасно, и они перестанут прилетать на площадку", - отметили в Росприроднадзоре.

По данным ведомства, метод оказался эффективным, так как по результатам последней проверки "чаек с каждым днем становится все меньше".

О "Новоселках"

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Новоселки" на севере Петербурга в поселке Левашово, введенный в эксплуатацию 45 лет назад и принимавший около 700 тыс. тонн отходов в год, был закрыт в 2017 году по причине исчерпания ресурсов. Ввоз мусора на его территорию прекращен, отходы жителей Петербурга увозят на девять других полигонов, располагающихся в Ленинградской области. Проблема полигона "Новоселки" в начале августа поднималась на встрече губернатора с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку данный вопрос поступил от граждан во время "Прямой линии" в июне 2017 года.

В мае администрация Санкт-Петербурга объявила конкурс на проведение работ по рекультивации мусорного полигона "Новоселки" с изначальной ценой контракта 755,5 млн рублей. Работы предлагается провести до конца октября 2020 года.

Из-за закрытия полигона чайки лишились кормовой базы и переместились на пункт перегруза мусора, который расположен неподалеку, в поисках пищи. По данным Росприроднадзора по СЗФО, число птиц на пункте увеличилось почти в 10 раз и поэтому руководству пункта и сотрудникам ведомства пришлось пойти на такие меры.

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