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В Ингушетии открыли модернизированное отделение Почты России

В стране
10 июля, 16:22 UTC+3 МАГАС МАГАС 10, июля. /ТАСС

Ремонт оставшихся 13 отделений завершат к концу 2020 года, уточнил глава региона Юнус-Бек Евкуров

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МАГАС, 10 июля. /ТАСС/. Модернизированное отделение почтовой связи Почты России к 26-летию Ингушетии открылось в самом крупном городе республики Назрани. В новом отделении есть возможность приобрести авиа и ж/д билеты и получить более двух десятков услуг, передает корреспондент ТАСС.

"Открываемое сегодня отделение почты в полной мере соответствует своему предназначению, здесь созданы все необходимые условия для оказания населению 22 видов почтовых услуг. Кроме традиционных, привычных всем услуг, здесь будут работать "Почта банк" и оказываться услуги страхования, можно будет приобретать авиа- и железнодорожные билеты. Развитие городских и сельских территорий, решение социальных и бытовых проблем жителей является одним из главных наших приоритетов", - сказал на открытии глава региона Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, в регионе ведется большая работа по строительству новых и реконструкции и модернизации старых почтовых отделений.

"За последние годы в ряде населенных пунктов построены новые и отремонтированы практически все существующие почтовые отделения. Осталась лишь незначительная часть, около 13 отделений, которые мы завершим к концу 2020 года. Благодаря этой работе, мы с 82 места поднялись до первой десятки, а по СКФО - на первом месте по развитию почтовой связи", - добавил глава республики.

В 2017 году в Магасе в День российской почты было открыто самое большое в регионе отделение связи нового формата с полным комплексом почтовых и коммерческих услуг, включая доставку посылок, пенсий и пособий, подписку на газеты и журналы. Кроме того, доступны услуги по страхованию жизни и имущества, переводы по России и за рубеж. Помимо этого, на территории отделения работают два окна "Почта банка".

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