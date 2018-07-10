Молодежный центр занятости "Успех" в Дагестане трудоустроил более 500 человек за полгода

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Республиканский молодежный центр занятости "Успех" за первые шесть месяцев текущего года в Дагестане трудоустроил более 500 человек. Об этом ТАСС сообщила во вторник руководитель пресс-службы центра Апай Ханарсланова.

"Республиканский молодежный центр занятости "Успех" Минтруда Дагестана за первое полугодие 2018 года трудоустроил более 500 человек. Всего за этот период в центр обратились за помощью в трудоустройстве около 1,7 тысячи человек", - сказала Ханарсланова.

По ее словам, в первом полугодии 460 работодателей заявили около 2,9 тыс. вакансий, что примерно на 1,1 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"О существующих вакансиях центр "Успех" информировал в том числе на трех специальных ярмарках, участниками которых стали более 500 человек. Из них трудоустроено более 140 человек", - сообщила собеседница агентства. Она отметила, что основным спросом среди молодых соискателей за первое полугодие текущего года пользуются вакансий в госслужбе, в сфере транспорта и логистики, торговли и продажи, безопасности.

Центр занятости "Успех" занимается также возрождением молодежных трудовых отрядов на территории Дагестана. С начала 2018 года центр временно трудоустроил в рамках молодежных трудовых отрядов более 50 человек.

На сегодня в базе центра занятости "Успех" находится около 1,6 тыс. вакансий, количество соискателей - около 8,3 тыс. В 2017 году центром "Успех" было трудоустроено 1035 человек.