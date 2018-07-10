Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молодежный центр занятости "Успех" в Дагестане трудоустроил более 500 человек за полгода

В стране
10 июля, 17:01 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 10, июля. /ТАСС

Основным спросом пользуются вакансии в госслужбе, в сфере транспорта и логистики, торговли и продажи, отметила руководитель пресс-службы центра Апай Ханарсланова

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Республиканский молодежный центр занятости "Успех" за первые шесть месяцев текущего года в Дагестане трудоустроил более 500 человек. Об этом ТАСС сообщила во вторник руководитель пресс-службы центра Апай Ханарсланова.

"Республиканский молодежный центр занятости "Успех" Минтруда Дагестана за первое полугодие 2018 года трудоустроил более 500 человек. Всего за этот период в центр обратились за помощью в трудоустройстве около 1,7 тысячи человек", - сказала Ханарсланова.

По ее словам, в первом полугодии 460 работодателей заявили около 2,9 тыс. вакансий, что примерно на 1,1 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"О существующих вакансиях центр "Успех" информировал в том числе на трех специальных ярмарках, участниками которых стали более 500 человек. Из них трудоустроено более 140 человек", - сообщила собеседница агентства. Она отметила, что основным спросом среди молодых соискателей за первое полугодие текущего года пользуются вакансий в госслужбе, в сфере транспорта и логистики, торговли и продажи, безопасности.

Центр занятости "Успех" занимается также возрождением молодежных трудовых отрядов на территории Дагестана. С начала 2018 года центр временно трудоустроил в рамках молодежных трудовых отрядов более 50 человек.

На сегодня в базе центра занятости "Успех" находится около 1,6 тыс. вакансий, количество соискателей - около 8,3 тыс. В 2017 году центром "Успех" было трудоустроено 1035 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
Трамп назвал Путина своим соперником
4
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
5
Замдекана юрфака МГУ арестован по подозрению в хищении 39 млн рублей
6
СМИ: Киев готов возобновить сооружение завода ядерного топлива совместно с РФ
7
СМИ: всех эвакуированных из пещеры в Таиланде людей доставили в больницу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!