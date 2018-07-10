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Выставка об истории освоения Арктики открывается в Мурманске

В стране
10 июля, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Ее автором является американская художница Лоурен Хартман

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Художественная инсталляция, посвященная экспедициям по освоению Арктики, откроется в среду в Мурманском областном краеведческом музее. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В Мурманском областном краеведческом музее 11 июля начинает работу первая персональная выставка американской художницы Лоурен Хартман в Мурманске "Северный путь". <…> Выставка "Северный путь" (Northern Рassage) - это художественная инсталляция, которая представит последние культурные и научно-исследовательские экспедиции в Арктику. Выставка посвящена различным экспедициям, изменению арктических рельефов и отображению прекрасной и суровой природы Арктики через художественную интерпретацию", - говорится в сообщении.

Основной частью экспозиции станут вышивки по шелку, выполненные по фотографиям арктических пейзажей. Так, посетители смогут увидеть на панно изображения айсбергов, проходов между льдин, верениц полярников, продвигающихся по льду. Также на выставке представлены декоративные флаги, на которых изображены схемы морской навигации и эпизоды из экспедиций мореплавателей.

Автор выставки - Лоурен Хартман, художница и педагог из Калифорнии. Она преподает технику текстиля взрослым и детям, устраивает мастер-классы, а также обучает искусству взрослых с особыми потребностями. При работе над проектом художница провела исследовательскую работу в фондах музея и отобрала ряд материалов об истории освоения Арктики, которые и легли в основу выставки.

Экспозиция будет работать до 30 июля.

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