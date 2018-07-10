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Глава Северной Осетии вручил ключи от квартиры народному артисту Северной и Южной Осетии

В стране
10 июля, 18:26 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 10, июля. /ТАСС

Вячеслав Битаров высоко оценил вклад Нодара Плиева в популяризацию хореографического искусства Северной Осетии и Кавказа

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ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил ключи от квартиры во Владикавказе народному артисту Северной и Южной Осетии Нодару Плиеву в честь его 70-летнего юбилея. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Плиев в разное время был артистом государственного ансамбля народного танца Грузии, солистом государственных ансамблей танца "Алан" и "Симд". В настоящее время он работает балетмейстером-педагогом в Северной Осетии.

"Этот юбилей - приятный повод выразить Вам, одному из видных представителей осетинской национальной культуры, блистательному мастеру народного танца, искреннюю признательность за годы активной творческой деятельности, за яркий талант, мастерство и невероятную трудоспособность", - цитирует пресс-служба Битарова.

Он высоко оценил вклад Нодара Плиева в популяризацию хореографического искусства Северной Осетии и Кавказа.

"Я не знаю, какие подобрать слова, чтобы выразить свои эмоции. Творческие люди являются очень чувствительными. Даже одно приятное слово нас подталкивает к новым свершениям в творчестве", - сказал Нодар Плиев.

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