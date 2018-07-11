Международная арктическая авиаэкспедиция прибыла в Нижнеколымский район Якутии

ЯКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Члены арктической авиаэкспедиции, маршрут которой проходит через девять стран, включая Россию, прибыли в среду в якутский поселок Черский в Нижнеколымском районе, который расположен на границе с Чукоткой. В четверг экспедиция вылетит в чукотский город Певек, сообщил ТАСС представитель местного аэропорта.

Арктическая экспедиция стартовала 3 июля из Самарской области. В перелете задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства - два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза - до 2,6 тонн) и один "Борей" (два посадочных места, общий вес груза - до 700 кг). Самолетам предстоит пролететь более 20 тыс. км над полярными территориями. Как сообщили в оргкомитете экспедиции, подобный перелет на отечественных самолетах-амфибиях проходит впервые в истории российской авиации.

"Самолеты арктической экспедиции совершили посадку в Черском сегодня. По плану, завтра вылетают на Чукотку, город Певек", - сообщил представитель аэропорта, отметив, что ранее экспедиция совершала остановки в городах Урай, Сургут, Норильск, а также аэропортах Анабарского, Булунского, Аллаиховского района в арктической зоне Якутии.

В составе нынешней экспедиции семь человек - шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции - летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев, научный руководитель - Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета - пилот гидроавиации Лоик Блез.

После городов России маршрут пролегает через Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию, после чего экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары вернется в Самарскую область. По пути запланировано около 50 остановок и посадок.

Ранее сообщалось, что основная цель экспедиции - проведение различных климатических и медико-биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.

Арктическая экспедиция является первым этапом кругосветного океанического перелета "20 тысяч лье над водой". В рамках этого глобального проекта, маршрут которого пройдет по побережьям четырех континентов, трех океанов и семи морей, запланировано также авиапутешествие в Антарктиду.