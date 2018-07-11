Десять вертолетных площадок для санавиации оборудуют в Тверской области в 2018 году

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Десять вертолетных площадок для санитарной авиации при центральных районных больницах Тверской области оборудуют в этом году. Для сравнения в 2017 году была открыта всего одна площадка, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"В 2017 году построена вертолетная площадка в Торопце, в 2018-м - в Ржеве. Кроме того, эксплуатируются пять вертолетных ведомственных площадок в Андреаполе, Старице, Осташкове, Зубцове, Конаково. В 2018 году планируется оборудовать еще 10 вертолетных площадок при центральных районных больницах", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили власти региона, в первом полугодии 2018 года в Тверской области совершено 32 вылета санитарной авиации, помощь оказана 31 человеку и 4 детям. "У нас в регионе низкая плотность населения - 15,2 человека на 1 кв. км. Большие расстояния зачастую не позволяют быстро оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Необходимо проанализировать и внести предложения по созданию и содержанию сети многофункциональных вертолетных площадок", - цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю.

В рамках соглашения между правительством Тверской области и Министерством здравоохранения РФ на оказание помощи с применением санавиации в 2018 году предусмотрено более 53 млн рублей.

В настоящее время в Тверской области действуют более 560 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов (ФАП), 257 офисов врача общей практики, 27 амбулаторий, 35 центральных районных больниц. Для повышения доступности медицинской помощи в сельской местности развивается сеть фельдшерско-акушерских пунктов. В 2018 году в регионе запланировано открытие 50 новых ФАПов.