Пять крупных свалок рекультивируют в Астраханской области за 2 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Астраханская область войдет в федеральный проект "Чистая страна" с пятью проектами по рекультивации крупнейших в регионе мусорных свалок. Объем средств, необходимых для реализации мероприятий, оценивается в 2 млрд рублей, сообщили в среду журналистам в пресс-службе губернатора области.

"В программу "Чистая страна" войдут пять астраханских объектов: закрытый несколько лет назад Фунтовский полигон захоронения твердых бытовых отходов (ТБО), а также свалки в селе Байбек (Красноярский район), в Енотаевке, в Ахтубинске и Харабалинском районе. Общая площадь рекультивируемых земель составит 160 гектаров. Объем мероприятий оценивается в 2 млрд рублей", - цитирует пресс-служба губернатора Астраханской области Александра Жилкина.

Глава региона отметил, что в общем перечне федеральной программы заявлен 161 объект, из них пять астраханских, что является хорошим результатом. Вместе с тем на территории региона расположено 270 свалок - как новых, так и тех, которые остались в наследство еще с XX века. Количество накопленного в них мусора и отходов оценивается в 5,8 млн кубометров.

"В регионе поставлена задача рекультивировать как можно больше свалок и предотвратить появление новых несанкционированных полигонов ТБО. В связи с этим планируется расширить список проектов по рекультивации проектов с пяти до 10. Проектно-сметная документация по первым трем объектам должна быть полностью готова к марту 2019 года", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

В регионе борьбу с несанкционированными свалками также ведет региональный оператор - филиал "Экоцентр" (входит в ГК "Чистый город"). По информации пресс-службы филиала, только в Астрахани за год работы было ликвидировано 129 свалок.

В конце 2016 года президиум Совета по стратегическому развитию при президенте РФ утвердил паспорт приоритетного проекта "Чистая страна". Цель проекта, рассчитанного до 2025 года, - снижение доли захоронения твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих наибольшие экологические риски.