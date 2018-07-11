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Власти Вологодской области проверят объекты долгостроя

В стране
11 июля, 13:18 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 11, июля. /ТАСС

Меры направлены на предотвращение повторных случаев, который произошел в июне этого года в городе Бабаево, где ребенок упал со второго этажа недостроенного здания

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ВОЛОГДА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области организует ревизию объектов долгостроя во избежание повторных случаев, который произошел в июне этого года в городе Бабаево, где девятилетний мальчик упал со второго этажа заброшенного недостроенного здания и получил травму головы. О ревизии и закреплении ответственности за каждым из таких объектов рассказал журналистам в среду заместитель губернатора области Виктор Рябишин.

"Я вам обещаю найти решение по проблеме в Бабаево. Также мы сделаем выборку и составим перечень таких объектов долгостроя по всей Вологодской области, выясним, кому они принадлежат, и кто должен нести за них ответственность за соблюдение норм безопасности. Таких объектов, как в Бабаево, не один и не два, конечно, в первую очередь администрация города, района несет ответственность за все, что происходит на их территории, тем более, если люди обращались", - сказал Рябишин во время пресс-завтрака, не уточнив примерное количество заброшенных строек.

Ранее сообщалось, что инцидент с девятилетним мальчиком на заброшенной стройке произошел на территории школы в Бабаеве, близ которой расположен недостроенный и не законсервированный объект. При этом местные жители неоднократно сигнализировали властям об опасном объекте, что в него имеется свободный доступ, там постоянно играют дети.

По факту травмы ребенка следственные органы СК РФ по области проводят доследственную проверку. Как уточнили ТАСС в региональном следственном управлении, на данный момент запрошены документы и пока выясняется, кому принадлежит объект, и кто должен был его законсервировать и огородить.

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