Как профессор из Америки изучает опыт кочевников Якутии, чтобы стать настоящим оленеводом

Профессор-мерзлотовед Университета Аляски Фэрбенкс предпочитает необычные увлечения. Одно из них — оленеводство. Ученый приобрел животных несколько лет назад в Канаде, и на сегодняшний день его стадо выросло до 14 голов. Он признает, что разводить скот намного сложнее, чем быть профессором, но ему помогают многолетний опыт экспедиций на северные земли России и консультации якутских оленеводов. О том, как профессору удается совмещать научную деятельность почти по всему миру и выращивать дома оленей, — в материале ТАСС.

Ученый и путешественник

Профессор Йошикава — руководитель тематической сети по мерзлотоведению международной ассоциации "Университет Арктики". На Север приехал из Японии. Здесь же он нашел свое счастье: женился, у него родились двое детей, которые уже выросли и уехали на учебу за пределы штата.

Изучая вопросы мерзлоты, ученый вышел далеко за рамки академических исследований. Он реализовал масштабный научно-популярный проект в США, Канаде, Северной Европе, регионах России — "Мерзлотомер в школах".

География программы расширялась постепенно. Много внимания профессор уделил Якутии, в 2014 году он приехал в Северо-Восточный федеральный университет как стипендиат американской программы научных обменов "Фулбрайт". С тех пор он здесь частый гость — у него много друзей в самых разных уголках северной республики, где он побывал за эти годы.

Только в Якутии Йошикава установил 90 логгеров — приборов по измерению мерзлоты. В основном в отдаленных школах в сельской местности, арктических районах, где климатические изменения уже дают о себе знать.

Развернуть © Личный архив Кенжи Йошикава © Личный архив Кенжи Йошикава

Местное издательство объединило все результаты исследований в отдельной книге, где содержится информация о каждой школе, которая участвовала в проекте, — с фотографиями, данными о населенном пункте, результатах мониторинга, которые школьники и учителя отправляли профессору для обобщения. "Выход книги — это коллективный труд сотен учеников, учителей, ученых из Института мерзлотоведения СО РАН, Северо-Восточного федерального университета в Якутске, которые стали моими помощниками", — поделился Йошикава.

О мерзлоте ученый может рассказывать бесконечно, он даже знает, как коренные народы разных стран Арктики используют ее для хозяйственных целей.

"В Якутии мне было интересно изучать подземные ледники, где местное население круглогодично хранит мясо. Это своего рода природный холодильник. И важно, что в отдаленных селах люди до сих пор пользуются этим методом", — удивляется он.

Интересы профессора многогранны, и единственное, что их объединяет, — интерес к Арктике. Его второе хобби — экстремальные путешествия по северным землям. Кенжи Йошикава уже пересек на лыжах Антарктиду, совершил морской переход из Японии через Сахалин до Аляски и добирался на внедорожнике до арктических районов Якутии.

"В таких путешествиях, где остаешься один на один с природой, все по-настоящему, и это мне по душе. Если даже под тобой снегоход. Мне ведь доводилось пересекать на них всю Канаду", — рассказывает профессор.

Альтернативный транспорт и свобода передвижения

Как рассказал Кенжи Йошикава, оленеводство на Аляске не традиционная отрасль, ведь животных завезли в штат только в конце XIX века. К 1932 году официальная численность оленей на Аляске достигла 641 тыс. голов. Однако спустя год быстрый рост поголовья сменился таким же резким его сокращением из-за перегрузки пастбищ и перехода к вольному выпасу животных.

К 1950 году на Аляске осталось всего 25 тыс. оленей, и их количество продолжает сокращаться.

"Оленеводство сегодня существует на северо-западе Аляски и на западе Канады. Но эти хозяйства не используют оленей как вид транспорта, а разводят в основном на мясо. Я же хочу показать местным жителям, что это удобный вид транспорта для наших условий. По-моему, я единственный, кто разводит оленей в Северной Америке для транспортных целей", — обрисовал ситуацию Йошикава.

© Личный архив Кенжи Йошикава

Несмотря на любовь к пешим походам, ученый утверждает, что олени — самый удобный вид транспорта на северном бездорожье. К слову, разводить этих животных для него намного сложнее, чем быть профессором. Кенжи признается, что это большая ответственность и ему приходится учиться каждый день.

Мечта ученого — проехать по Аляске на оленьей упряжке уже в следующем году. Для этого он усиленно тренирует свое стадо, изучает повадки животных — в общем, проводит с ними все время. А еще он много советуется с представителями коренных народов. Оленеводы из арктических регионов России, стран Скандинавии — друзья фермера и всегда желанные гости в его небольшом хозяйстве.

Каждый раз, когда Кенжи приезжает в Якутию, он учится, как обращаться с оленями, у местных эвенков. "Мы часто ездим в оленеводческие стада. Думаю, что со временем я все-таки стану настоящим оленеводом", — надеется американский профессор.

Его очень интересует опыт коренных малочисленных народов Севера России, подтверждает Михаил Погодаев, председатель ассоциации "Оленеводы мира", который живет в Якутии. "Он расспрашивал нас обо всем: как приручить оленя, как приучить их к веревке, потом как запрячь в упряжку, какая упряжь нужна и т.д. У него мы увидели ненецкую нарту, которую он смастерил сам по фотографиям. Была упряжь, подаренная ему оленеводами Эвено-Бытантайского района Якутии, а также саамская упряжь из Финляндии", — рассказал оленевод.

Развернуть © Личный архив Кенжи Йошикава © Личный архив Кенжи Йошикава

Впоследствии Михаил бывал у него в гостях неоднократно. "Кенжи, как ученый и эксперт по вечной мерзлоте, ко всему подходит основательно, по-научному. К тому же он очень упорный. Поэтому, я думаю, у него получится, и вскоре мы услышим, что японский ученый объездил всю Аляску на оленьей упряжке", — уверен он.

Однако председатель ассоциации считает, что Йошикава пока что в самом начале своего пути к мечте.

"Он все еще держит оленей в загоне, а это не традиционное оленеводство. Олень должен быть свободен, и мы должны кочевать за ним", — заключил Михаил Погодаев.​

Дмитрий Осипов