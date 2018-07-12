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Более 12 млрд рублей направят на социальные объекты в Северной Осетии в 2019 году

В стране
12 июля, 17:14 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 12, июля. /ТАСС

В предварительный перечень входит стоимость около 140 объектов капитального строительства

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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют направить в 2019 году более 12 млрд рублей на строительство и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках участия в госпрограммах. Об этом сообщил министр экономического развития Казбек Томаев на совещании с руководителями органов власти и главами районов, передает пресс-служба главы и правительства региона.

"В 2019 году планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельскохозяйственного и водопромышленного комплексов, охраны окружающей среды на общую сумму 12,3 млрд рублей, из указанной суммы 10,7 млрд рублей - это средства федерального бюджета", - приводит пресс-служба слова министра.

В предварительный перечень входит стоимость 139 объектов капитального строительства. В частности, в республике предусматривается возведение жилья по системе ипотечного кредитования, направлена бюджетная заявка на строительство двух новых микрорайонов во Владикавказе, в том числе на возведение образовательного учреждения. Также будет проложена новая автодорога протяженностью около 5 км.

В 2017 году в Северной Осетии в рамках государственных программ отремонтировали 50 различных объектов образования, здравоохранения, культуры, водохозяйственного комплекса, физкультуры и спорта. Объем освоенных средств составил 3,4 млрд рублей, из них 2,6 млрд - это средства федерального бюджета.

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