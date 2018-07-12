Чрезвычайный класс пожарной опасности установили в Оренбуржье из-за жары

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Чрезвычайный класс пожарной опасности установлен в Оренбургской области из-за жары свыше 30 градусов, власти региона усиливают работу оперативных служб, чтобы избежать степных пожаров. Об этом в четверг сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

"На протяжении длительного времени в большинстве районов области дневная температура воздуха превышает 30 градусов, в связи с чем установлен 4-5 класс пожарной опасности на территориях 10 муниципальных образований. Необходимо повсеместно в полном объеме реализовать мероприятия по недопущению возникновения и распространения природных пожаров, особенно степных, которые являются серьезной угрозой для населенных пунктов", - сказал губернатор Юрий Берг.

В связи с этим губернатор рекомендовал независимо от ведомственной подчиненности обеспечить круглосуточную готовность сил и средств к действиям по ликвидации возгораний. По словам Берга, в области с начала года зарегистрировано более 2 тыс. пожаров и возгораний, на которых погибло 74 человека, в том числе пятеро детей, а весной и летом пожары происходят практически каждый день.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что 30-градусная жара в регионе наблюдается вторую неделю, в связи с этим "усиливается график работы" оперативных служб: меняется график работы сотрудников МЧС, на патрулирование выходят народные дружинники, в особом режиме работает техника.

"Вполне может быть вот эта страшная история, когда у нас <…> степные пожары начинаются", - сказали в пресс-службе, отметив, что небольшие степные пожары в области периодически возникают, но пока их успешно локализуют и тушат.

По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 13 по 19 июля местами по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс.