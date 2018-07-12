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Владимир Васильев объявил о старте нового конкурса управленческих кадров "Мой Дагестан"

В стране
12 июля, 18:00 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 12, июля. /ТАСС

Конкурс может привлечь новые кадры на руководящие посты в министерствах и ведомствах республики, отметил врио главы региона Владимир Васильев

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МАХАЧКАЛА, 12 июля. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев объявил новый конкурс "Мой Дагестан", который призван пополнить кадровый резерв республики "талантливыми и амбициозными" специалистами.

"Мы проводим второй этап конкурса… мы хотели бы через систему конкурса пригласить к нам - изнутри республики и из-за ее пределов - наиболее талантливых подготовленных, амбициозных людей. С одной единственной задачей - чтобы они уже сразу на руководящих должностях могли реализовывать свой потенциал", - сказал Васильев в четверг на брифинге в Махачкале.

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Первый подобный конкурс прошел в Дагестане в начале года. На конкурс подали 1091 заявление, из которых во второй этап прошли 742 претендента, в их числе 19 участников Всероссийского конкурса "Лидеры России". По итогам последнего этапа конкурса в резерв управленческих кадров Дагестана вошел 61 кандидат. По словам Васильева, 14 из них "уже назначены на руководящие должности".

Новый кадровый проект называется "Мой Дагестан" и проводится при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

По словам Васильева, кадровый конкурс призван, в том числе, привлечь новые кадры на руководящие посты в министерствах и ведомствах республики, которые остались без руководства в результате работы по борьбе с коррупцией во власти Дагестана. "Мы используем в основном внутренние резервы, не всегда, к сожалению, наши надежды оправдываются", - отметил врио главы республики.

Васильев также сообщил, что конкурс проводится уже не как в начале, "кустарно", - были приглашены различные эксперты, также для прозрачности конкурс имеет наблюдательный совет, который возглавляет председатель совета старейшин при главе Дагестана. Врио главы региона также напомнил, что конкурс открытый, и принять в нем участие может любой желающий.

О конкурсе

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Васильев ранее сообщал, что для привлечения кадров власти республики проводят конкурсные процедуры, пытаясь сформировать подобие кадрового резерва, который есть у президента РФ. В Дагестане уже реализован первый этап этой работы, который позволил назначить 14 местных жителей на руководящие должности.

Васильев также отмечал, что приглашают "со всей страны специалистов и экспертов, конечно же, отдаем предпочтение дагестанцам, тем профессиям, которые нам нужны".
 

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