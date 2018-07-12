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Власти Северной Осетии будут подвозить воду в район, где ее не хватает из-за жары

В стране
12 июля, 18:22 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 12, июля. /ТАСС

Норматив подачи воды в населенных пунктах рассчитан только на бытовые нужды жителей, отметили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики

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© Сергей Метелица/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июля. /ТАСС/. Подвоз питьевой воды будет организован в населенные пункты Алагирского района Северной Осетии, где ее не хватает из-за увеличения нормативов потребления в жару. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"Жители части населенных пунктов района жалуются на нехватку питьевой воды, в то время как водопроводы соседних сел полны воды. Еще два месяца назад воды было достаточно, но с установлением высоких температур ситуация изменилась. В села подается питьевая вода, которую тратят на полив сада, мойку машин, охлаждение фруктов. Даны указания по регулярному подвозу питьевой воды в населенные пункты, где фиксируют жалобы на ее нехватку", - говорится в сообщении.

Всего в Алагирском районе проживает более 36 тыс. жителей. В 2017 году там была проведена замена трубопровода от водозабора "Южный" до распределительных камер, было уложено 700 м нового водопровода, в городе Алагире заменили более 1 км ветхих сетей водоснабжения. Однако эти мероприятия не смогли решить проблему нехватки воды в летний период. Власти района разрабатывают схемы подачи дополнительного водоснабжения в населенные пункты.

По данным пресс-службы, норматив подачи воды в населенных пунктах рассчитан только на бытовые нужды жителей, в него не входит, к примеру, сельскохозяйственный полив.

Температуре воздуха в республике в четверг в среднем достигает плюс 32 градусов. Между тем ГУ МЧС по Северной Осетии распространило предупреждение о сильных ливнях с градом, возможном сходе селей в горах, подъеме уровня воды в реках.

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