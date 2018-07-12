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Васильев пригласил в Дагестан архитектора с опытом работы в Москве и Сочи

В стране
12 июля, 18:35 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 12, июля. /ТАСС

Глава региона не назвал имя кандидата на должность

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Врио главы Дагестана Владимир Васильев

Врио главы Дагестана Владимир Васильев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 12 июля. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев пригласил на работу в республику архитектора, ранее работавшего в Москве и Сочи. По его мнению, его опыт позволит решить проблему с незаконной застройкой в Дагестане. Об этом Васильев сообщил на пресс-конференции в четверг.

"Мы вели переговоры, по сути, сейчас есть кандидат в главные архитекторы [Дагестана]. Он работал архитектором в Москве и Сочи, согласился приехать в республику. Я надеюсь, что скоро мы решим вопрос, и у нас будет хороший архитектор", - сказал Васильев, не назвав при этом имени кандидата на должность.

Васильев добавил, что уже обсудил с потенциальным главным архитектором возможность проведения Международного форума архитекторов в Махачкале.

Ранее сообщалось, что в июне в структуре правительства Дагестана был создан комитет по архитектуре и градостроительству. Новому ведомству переданы функции министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона в сфере архитектуры и градостроительства. Глава комитета пока не назначен.

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