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В Самаре украли трехтонную "пирамиду позора", используемую в борьбе с должниками

В стране
12 июля, 19:03 UTC+3 САМАРА САМАРА 12, июля. /ТАСС

Городские коммунальщики устанавливают перед домами особо злостных неплательщиков бетонные пирамиды с надписями: "Здесь живет должник", "Долг за воду оплатите", "Вы должны"

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САМАРА, 12 июля. /ТАСС/. Злоумышленники похитили в Самаре трехтонную бетонную пирамиду, которую местные коммунальщики активно использовали в борьбе с должниками. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе компании "Самарские коммунальные системы".

"Украдена пирамида, установленная в июле перед частным домом жителя Самары, задолжавшего 45 тыс. рублей за воду и канализацию. В ближайшее время компания обратится в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, самарские коммунальщики с мая стали устанавливать на улице перед домами особо злостных неплательщиков бетонную пирамиду полутораметровой высоты и ширины. На грани пирамиды нанесли следующие надписи: "Здесь живет должник", "Долг за воду оплатите", "Вы должны".

Как показала практика, после установки такой "пирамиды позора" долги перед коммунальщиками быстро погашались. По данным компании, с мая пирамида побывала у домов 17 местных жителей, задолжавших коммунальщикам в общей сложности 855 тыс. рублей.

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