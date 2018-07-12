В Самаре украли трехтонную "пирамиду позора", используемую в борьбе с должниками

САМАРА, 12 июля. /ТАСС/. Злоумышленники похитили в Самаре трехтонную бетонную пирамиду, которую местные коммунальщики активно использовали в борьбе с должниками. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе компании "Самарские коммунальные системы".

"Украдена пирамида, установленная в июле перед частным домом жителя Самары, задолжавшего 45 тыс. рублей за воду и канализацию. В ближайшее время компания обратится в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, самарские коммунальщики с мая стали устанавливать на улице перед домами особо злостных неплательщиков бетонную пирамиду полутораметровой высоты и ширины. На грани пирамиды нанесли следующие надписи: "Здесь живет должник", "Долг за воду оплатите", "Вы должны".

Как показала практика, после установки такой "пирамиды позора" долги перед коммунальщиками быстро погашались. По данным компании, с мая пирамида побывала у домов 17 местных жителей, задолжавших коммунальщикам в общей сложности 855 тыс. рублей.